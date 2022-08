Víctor Fayad descartó la cláusula gatillo y le dejó un claro mensaje a los gremios

Tras el anuncio del gobernador de reabrir las paritarias estatales, el ministro de Hacienda Víctor Fayad habló en MDZ Radio y dijo que el Ejecutivo provincial no utilizará la “cláusula gatillo”, recurso que equilibra los salarios en base a los índices inflacionarios a la inflación. El funcionario sostuvo: “Mendoza no maneja la política monetaria nacional y no se puede comprometer en algo, que no pude pagarlo”.

Desde el Gobierno sostienen que "la reaperturas de las mesas paritarias" se da ya que el gobernador Rodolfo Suarez no quiere que "los empleados públicos sigan perdiendo producto de la inflación". Por eso, el ministro de Hacienda manifestó que “debido a la poca previsibilidad de la política económica de Nación y los altos índices inflacionarios de esta semana, el Ejecutivo provincial decidió reabrir las negociaciones con los estatales”.

“Los acuerdos paritarios anuales, que se acordaron a principios del año, ya quedaron en el olvido. Cada vez que la inflación se acelera, uno sabe que se tendrá que reunir más seguido con los principales dirigentes gremiales de la provincia. En parte, es cumplir con lo que hemos dicho, como también la decisión de adelantar las paritarias del mes pasado. Porque con los números de ahora, deberíamos habernos sentando el próximo mes”, enfatizó.

Las movilizaciones de los sindicatos fueron una constante en la última semana.

Al mismo tiempo, el funcionario descartó que el Gobierno implemente la herramienta de “cláusula gatillo” para compensar los sueldos de los estatales a medida que avanza la inflación.

“La primera palabra cuando uno discute acuerdos salariales es la inflación, a veces las variables se mueven juntas y a veces no. Cuando uno se compromete con ese tipo de situación, que ya hemos pasado y no hemos tenido una buena experiencia, pone en riesgo que las propuestas no se puedan cumplir. Entonces una cosa es negociar con inflación y la otra cosa es comprometerse a una variable que la provincia no maneja”, aseveró.

Finalmente, Víctor Fayad argumentó que la provincia seguirá apelando al diálogo en las mesas paritarias y esperan que los dirigentes gremiales "sean sensatos" teniendo en cuenta las variables de la macroeconomía nacional.