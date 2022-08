El Frente de Todos se sincera y mide el impacto del conflicto docente: ¿quién gana con el paro docente?

Tras 72 horas de paro docente, el peronismo mendocino recalcula también el impacto, pues la conducción del SUTE es parte de ese espacio político. Sin embargo, sus dirigentes aseguran que la convocatoria que tuvieron las marchas no responden a su representatividad, sino a la propia necesidad de los docentes. La diputada provincial del Frente de Todos, Natalia Vicencio, que también tiene vínculos con el SUTE, asistió a la "Mesa del Poder" y aseguró que las autoridades del Gobierno no tienen diálogo "ni con la política ni con la ciudadanía y uno de ellos es José Thomas". La intención del programa era dialogar con referentes de los dos principales sectores políticos de la provincia. Pero del oficialismo nadie accedió a participar.

Desde el Ejecutivo catalogaron la protesta como un acto de "tinte partidario" orquestado por el kirchnerismo provincial, pero el PJ arremetió contra la "descalificación" y señaló que los funcionarios de Rodolfo Suarez le han faltado el respeto a sus trabajadores estatales que reclaman por un salario digno. “Fue una falta de respeto tildar el reclamo de los trabajadores como un acto partidario porque piden por un salario digno y reclaman la apertura de paritarias", aseguró Vicencio. La propia legisladora expresó que la convocatoria no les pertenece. "Si nosotros tuviéramos ese grado de convocatoria hubiéramos ganado las elecciones el año pasado. Eso no es así. Nadie lleva a los docentes de las narices", manifestó.

De esta manera, la legisladora sostuvo que "José Thomas, como también otros funcionarios de la provincia, no escuchan a las voces disidentes y eso no les permite encontrar soluciones al respecto. El diálogo es una de las herramientas para solucionar esta situación. Pero las autoridades del Gobierno no acceden a esta herramienta ni con el peronismo ni con los mendocinos".

Con una marcha multitudinaria organizada por los docentes y apoyada por otras organizaciones sindicales de la provincia, el paro docente finalizó y sus maestros exigieron dos medidas contundentes para el Ejecutivo: la renuncia de José Thomas y la reapertura de paritarias. Sin embargo, para la dirigente la renuncia del director de la Dirección General de Escuelas no será la solución para el sistema educativo. "No creo que sea la solución. José Thomas es un funcionario, que no tiene diálogo con nadie que integre la planta educativa de la provincia. Son los delegados de los gremiales quienes conocen mejor la situación de sus maestros, ya que hablan con ellos. Tal vez, ahí sea la diferencia para solucionar las cosas, el contacto que no tiene", remarcó.

Autocrítica

Como peronista, Vicencio reconoció que el Frente de Todos tiene la culpa de haber afectado las variables macroeconómicas del país, que también afectan a la provincia, pero ratificó que Mendoza necesita políticas públicas y acusó a Cambia Mendoza de jugar a una “timba financiera con las prioridades de los mendocinos”. “Reconocemos nuestra incidencia con la economía, pero la prioridad del peronismo siempre serán los ciudadanos y este gobierno radical se endeuda y les paga a sus estatales con salarios bajos. Por ende deben fijarse en dónde ponen sus prioridades y no en la timba financiera que están llevando a cabo", apuntó.

“¿A costo de qué es la calidad educativa? Eso deberíamos estar discutiendo. La calidad educativa la encarnan los seres humanos. Entonces si tenemos trabajadores con preocupaciones, teniendo dos trabajos y un tercero, y aún no llegan a cumplir sus necesidades. Más allá de la apuesta del Gobierno de que quiere las escuelas abiertas, pero a qué costo si no hay políticas públicas que resguarden a las personas y no solo en la educación, sino en todos los ámbitos”, añadió la diputada provincial del Frente de Todos.

La relación de la conducción del SUTE con el kirchnerismo no está disimulada. Vicencio aseguró que en otros distritos, como Buenos Aires, también hay conflictos. Incluso dijo que ellos sienten pesar por las aulas vacías. "El reclamo es en todos lados. Yo quiero que haya clases, a todos nos duele que haya escuelas sin docentes y alumnos. Pero tienen que ser en condiciones dignas", cerró la legisladora.