Almuerzo VIP: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y la cúpula del PRO buscan sellar la tregua en Juntos

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta sentaron hoy a la mesa a la primera plana del PRO para llamar a una tregua interna en Juntos por el Cambio luego de la grieta que abrió Elisa Carrió con las críticas a sus socios de la principal coalición opositora. El almuerzo del macrismo fue en Happening de Costanera Norte como parte de la reunión habitual que el PRO realiza cada semana. Además de Macri y Larreta estuvieron Jorge Macri, Patricia Bullrich, Cristina Ritondo, Diego Santilli, Federico Pinedo, Humbreto Schiavoni, Federico Angelini y Fernando De Andreis. María Eugenia Vidal se ausentó porque estaba de gira por el interior.

En el almuerzo se abordaron cuatro temas:

- Análisis crítico de la situación política, social y económica del país. "El gobierno nacional sigue sin tener un plan más allá del cambio de nombres", fue la sentencia de Macri quien directamente evitó nombrar a Sergio Massa.

- La cúpula del PRO resolvió además moderar y bajar la intensidad de las discusiones públicas que hubo en Juntos esta semana. "La unidad está consolidada y todos estuvieron de acuerdo en que es el valor más importante de Juntos por el Cambio. Por lo que se dio por finalizado el tema Carrió. El PRO ya expresó su posición", fue el mensaje que hicieron llegar los comensales luego del almuerzo.

- También se ajustaron detalles en la coordinación por parte de la Fundación Pensar con los equipos técnicos .

- Y se realizó un repaso del armado territorial de candidatos del PRO en todo el País.

Al ingresar a la reunión, Macri dijo a la prensa que "a toda la gente le preocupa y le afecta la inflación". Consultado sobre qué opina de los recientes dichos de Carrió, eludió la pregunta y expresó: "Me voy a comer una muy rica carne".



La reunión se produce en el marco del revuelo que generaron esta semana hacia adentro de la coalición las declaraciones de Carrió, en las cuales pidió "reglas decentes" en Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023 y advirtió sobre los vínculos de algunos sus dirigentes con el actual ministro de Economía, Sergio Massa. "Si quieren que me vaya de JxC, no tienen más que pedirme. Me puede desafiliar incluso de la CC. Ahora cómo van a eludir una voz de 35 años en la Argentina", indicó Carrió en algunas de sus declaraciones. "Estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un Gobierno decente de JxC el año que viene. Y, si no, no cuenten conmigo", agregó la exlegisladora.

Las declaraciones de Carrió, que tuvieron cuestionamientos hacia figuras como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y los diputados nacionales Gerardo Milman, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Ritondo, motivaron fuertes repudios por parte de la mayoría de los integrantes de JxC y de los partidos que integran la coalición.