Mauricio Macri disparó contra un sindicalista K y lanzó un contundente presagio

El expresidente Mauricio Macri afirmó en Rosario que la alianza opositora Juntos por el Cambio "volverá a ser gobierno en el 2023", al participar de una reunión con empresarios y referentes locales de su partido en la Fundación Libertad, como parte de su agenda en esa ciudad santafesina.

"Mi preocupación mayor es quién conduce", admitió Macri, pero aclaró que "ahora importa el para qué queremos volver a gobernar Argentina".

Además, disparó contra los sindicalistas Pablo Biró y Roberto Baradel al decir: "Sin evaluación de aprendizaje, los alumnos no tienen futuro. Sin docentes que se sigan capacitando todos los días para darle a esos chicos las herramientas del siglo XXI, no tenemos futuro. Tenemos que pelear, no podemos tener gremios que digan, como dice Baradel, ‘yo no quiero preparar a alumnos para que vayan a las empresas’. ¿Quién es este tipo? ¿Dónde salió?".

El exmandatario evadió las preguntas de los periodistas sobre si participará como postulante presidencial en 2023, y bromeó: "Presidente de Boca no creo".

"Tenemos que poner mucho trabajo para hacernos cargo de un país que lamentablemente, si en 2015 lo habían dejado en el tercer subsuelo, en el 2023 va a estar en el séptimo subsuelo", sentenció Macri.

"Pero eso es la parte mala", dijo y remarcó que "las grandes diferencias que van a haber entre el 2015 y el 2023 es que en el año próximo todos vamos a estar conscientes de lo que nos pasó, de la crisis en la cual estamos y que no estábamos en el 2015".

En ese análisis, subrayó que Juntos por el Cambio "volverá a ser gobierno en el 2023".

En esa línea, dijo que ese escenario "nos genera una oportunidad de ir adelante en un cambio profundo como la Argentina debería haber encarado hace muchas décadas porque venimos en una decadencia que lleva muchos años".

"Cuando uno se remonta a décadas para atrás, encuentra a la Argentina liderando en el mundo, después cayó a liderar en la región y ahora no lideramos en ningún lado, pero estamos acá y tenemos con que volver a hacernos cargo de liderar en la región y después de volver a ocupar un lugar importante en el mundo", remarcó.

"Lo que cuesta Aerolíneas por año le permitiría al gobierno nacional poner en Santa Fe 33.000 gendarmes. No quedaría un solo narco en la provincia" @mauriciomacri en @FundLibertadRos pic.twitter.com/djwh85Vi9F — Nacho Bongiovanni (@N_Bongiovanni) August 11, 2022

Al respecto, consignó: "Los primeros aprendizajes que hemos tenido como fuerza política es que vivimos en un mundo complejo y en la Argentina es aún más complejo porque arrastra tantos años y décadas de frustraciones".

"Con lo cual, no hay que subestimar o simplificar, y hay que sepultar definitivamente las ideas del populismo de que todo es simple, fácil, que el Estado puede resolverlo todo", señaló el expresidente.

"Lo que hemos visto finalmente, es que el Estado solamente resolvió los problemas de aquellos que lo manejaban y lo manejan y no del ciudadano de a pie", finalizó.