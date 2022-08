María Eugenia Vidal desmintió los dichos de Lilita Carrió

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal le respondió a la líder de la Coalición Cívica, Elisa 'Lilita' Carrió, por los dichos contra dirigentes de la oposición. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires afirmó que no sabe cuáles son las intenciones de la exdiputada y llamó a actuar con "responsabilidad".

La diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal.

Vidal descartó las acusaciones de Carrió sobre las gestiones de los exministros bonaerenses, Cristian Ritondo, encargado de Seguridad, y Gustavo Ferrari, de Justicia. Asimismo, la diputada negó todo tipo de relación de los mismos con los fiscales acusados de entablar lazos con el narcotráfico, Julio Novo y Claudio Scapolán. Los vínculos con el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, también fueron desmentidos.

La exgobernadora destacó que no abala las formas ni el mensaje hecho publicó por la líder partidaria. “No dudo de la honestidad de ningún miembro de Juntos por el Cambio. Yo no sé qué quiere Lilita, yo no puedo hablar por ella. No lo sé. No puedo interpretarla ni subtitularla y ella tiene derecho a expresar lo que quiera. Y no la dejo de valorar más allá de que tengo que decir públicamente que lo que dijo no es cierto y que no estoy de acuerdo con sus declaraciones”, expresó la exfuncionaria.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

Vidal explicó los hechos respecto a los acusados que trabajaron durante su mandato: "Hablemos de todo porque sino decimos que estamos en desacuerdo y las cosas no quedan claras. El fiscal Novo fue suspendido en el año 2016 durante mi gobierno. Las pruebas en su contra avanzaron tanto que en vez de ser destituido tuvo que renunciar en 2017. Fue durante mi gobierno y la gestión de Ferrari y Ritondo que el fiscal Novo dejó de pertenecer al poder Judicial. El juicio del fiscal Scapolán también se dio en mi gobierno. No discuto subjetividades, yo discuto hechos".