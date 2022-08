El lapidario mensaje de Cornejo contra los vedettismos de Elisa Carrió

Las filosas declaraciones de Elisa "Lilita" Carrió contra algunos integrantes de Juntos por el Cambio generaron un fuerte repudio de distintos referentes del espacio. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo -entre otros- cargaron contra la líder de la Coalición Cívica. "Ni egos ni vedettismos pueden corroer la unidad de Juntos por el Cambio", aseguró el senador nacional mendocino.

La relación entre Cornejo y Carrió nunca fue la mejor e incluso en Mendoza el principal referente de Carrió, Gustavo Gutiérrez, siempre se quejó de la forma en la que lo postergaba el cornejismo. Pero más allá de las diferencias puntuales, Alfredo Cornejo puso el foco en la importancia de que Juntos por el Cambio se mantenga unido.

Ni egos ni vedettismos pueden corroer la unidad de @juntoscambioar . La gran mayoría de la sociedad nos necesita unidos para defender la República y combatir el populismo. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 10, 2022

"La gran mayoría de la sociedad nos necesita unidos para defender la República y combatir el populismo", recordó el exgobernador de Mendoza haciendo referencia al efecto negativo que tienen declaraciones como las de Carrió que debilitan al principal frente opositor.

Desde la UCR emitieron un comunicado repudiando las "descalificaciones de Elisa Carrió que afectan el honor de dirigentes de Juntos por el Cambio cuando lo esperable es trabajar para la unidad de nuestro espacio político como alternativa para el país". "Es una irresponsabilidad hacer denuncias falaces", agregan.

En concreto, entre las cosas que dijo ayer Carrió sorprendió la grave acusación contra el exministro del Interior Rogelio Frigerio. “Frigerio me puso un amante en una lista, y dije ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’. La hija estaba con problemas de abuso”, fue una de las declaraciones de Carrió en La Nación+, lugar en el que también cargó contra Emilio Monzó al que acusó de tener negocios con Massa.