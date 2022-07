Tensión en el Sindicato de Comercio por exclusión de afiliados

El candidato opositor, Ramón Muerza, denunció esta mañana que patovicas que responden al oficialista Armando Cavalieri no dejan ingresar a todos los afiliados a Parque Norte, donde se llevan a cabo los comicios para designar la junta electoral del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), el más grande del país. “Todos los compañeros tienen el mismo derecho a votar”, reclamó el dirigente.

“Hay compañeros a los que no dejan entrar y queremos que participen todos porque todos los compañeros tienen el mismo derecho a votar. Si sos afiliado, tenés documento y recibo de sueldo, tenés que entrar”, afirmó Muerza en diálogo con los medios en la entrada de Parque Norte, donde se realizan desde las 11 los comicios del sindicato más importante del país.

“No te quieren cobrar la cuota, te desafilian o no te dejan afiliar. Hay más de 5 mil compañeros adentro y un montón de compañeros que tienen el derecho de estar adentro también, por eso vine a buscarlos. Se llenó de patovicas y de personal de seguridad para no dejar entrar a la gente. Ellos se están peleando con los trabajadores, pero son los trabajadores los dueños del sindicato; no Cavalieri y la Comisión Directiva”, afirmó el candidato opositor.

En las redes sociales comenzaron a circular varios videos de afiliados al sindicato que aseguraron que no los dejaban ingresar al lugar. “No nos dejaron entrar porque acusan que no estamos registrados en el sistema, lo cual es una locura porque fuimos a registrarnos al sindicato, pero nos dijeron que no había gente para recibirnos y que no había sistema”, manifestó un trabajador.

“No me dejaron entrar porque dicen que tengo la cuota impaga, pero estoy yendo hace 15 días a pagar y me decían que no tenían sistema. Ahora no me dejan entrar”, indicó otra afiliada.