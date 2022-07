Gerardo Morales no quiere volver al poder "como un rejunte"

El presidente de la UCR Nacional, Gerardo Morales, afirmó que, luego del fracaso que muestra el actual gobierno nacional y la experiencia que tuvo Cambiemos en 2019, "no tenemos que llegar como un rejunte" y reconoció que parte del fracaso del gobierno de Mauricio Macri tuvo que ver con que "fuimos aprendiendo el trabajo de una coalición en medio del poder".

"Llegamos en 2015 sin un plan, pero hoy sí lo estamos haciendo. Estamos armando un muy buen programa de gobierno", consideró Morales, quien reveló que hay una "terrible diferencia" entre Mauricio Macri y el actual presidente porque el exmandatarario "con el que suelo discutir bastante, nadie dudaba que era un hombre con mucha decisión", en una recorrida de casi un día que realizó en Vicente López, localidad que gobierna el PRO desde la salida del radical convertido en kirchnerista Enrique García.

En el encuentro con los empresarios, el titular de la UCR estuvo acompañado por el presidente del partido, Daniel Szurek, los ex concejales Alejandro González y Paola Caputo mientras que en el Comité de distrito la foto se amplió a la mesa completa de los sectores radicales como los que representan Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Martín Tetaz, Morales se sintió más que cómodo en su primer recorrida por el Conurbano bonaerense que continuará la semana próxima en Lomas de Zamora.

Antes de llegar al comité, donde lo aguardaban más de cuatrocientas personas, militantes kirchneristas que apoyan a Milagro Sala lo esperaban para impedir su presencia, aunque no pudieron hacerlo.

Durante más de seis horas, tomó nota de lo que le reclamaron comerciantes y pequeños empresarios, no dejaba de sacarse fotos y recriminó que los que producen "tengan siempre que leer el boletín oficial en lugar de leer el diario" y acerca de la durísima interna oficial, consideró que "la responsabilidad primaria está en Alberto Fernández y quien lo puso ahí, que es ella, con lo cual, a la poste, ella también tiene una grandísima responsabilidad, por esta puja de poder tan fuerte que hay", consideró en declaraciones a MDZ.

Este plan que usted habla, ¿lo aplicarán cualquiera sea el candidato? ¿O puede pasar que el que quede electo como presidente diga, no, mejor hago esto y lo otro, sin consultar o desechando todo lo que se trabajó en el proyecto que usted marca?

Eso no va a pasar, y mucho menos si gobierna un radical. A no tener miedo si gobierna un radical.

No es miedo, pero sí cierto desconcierto cuando se leen y se escuchan acusaciones cruzadas durísimas entre los máximos referentes de Juntos por el Cambio. No agregan mucha calma a una sociedad en pánico por lo que está pasando.

Ese ruido es por la crisis de liderazgo, fundamentalmente en el PRO. El radicalismo, al tener más musculatura, y haber crecido mucho en los últimos tiempos, también los condiciona y genera ruidos que hay que bajar y calmar.

El desafío que tenemos es no llegar como llegó este gobierno. No tenemos que hacer un rejunte. No podemos hacer lo que hace este gobierno que el presidente y el vice se pelean, se dicen de todo, se condicionan entre un presidente que no toma decisiones y una vice que lo está asechando y le come el cerebro permanentemente.

Usted es un hombre de poder. ¿Por qué cree que los presidentes no utilizan esa “bala de plata” que permiten crisis como las que padecemos? Ni Fernando De la Rúa, ni Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández nunca le encontraron la respuesta justa a la demanda del momento.

No creo que se pueda comparar situaciones como las de De la Rúa y Fernández, que no gobiernan ni lideran como la de Macri, que por más que discuto mucho con él, no puedo dudar ni un segundo que él tiene liderazgo.

Imaginate que yo gobierne y que alguien, en Energía, no quiera ejecutar lo que yo decidí. Lo echo de inmediato, no dura ni dos minutos. El que gobierna tiene que tomar decisiones, te lo digo yo, que gobierno Jujuy, que tuve que resolver situaciones difíciles, logré poner en caja a la Provincia en cuanto a las cuentas públicas, transformamos la matriz productiva , recuperamos la paz. No siempre tenés que esperar que todos hablen bien de vos.

Tenes que tomar decisiones que a veces son difíciles de tomar que benefician al conjunto. Este gobierno no puede funcionar porque hay una anarquía total y todos son funcionarios del mismo gobierno. La incertidumbre que tenemos es total.

Estamos ante el terraplanismo económico de la vicepresidente que considera que la impresión a mansalva no es inflacionario ni el déficit permanente tampoco. ¿Usted cree que hay que ajustar estas variantes de la actual economía? Y ¿hasta donde, esta dirigencia política nacional, quiere decirle basta a los subsidios, el déficit y la financiación a través de la impresión? Es decir, achicar, terminar con el gasto público innecesario.

Hay que ordenar las cuentas. Es imprescindible. Lo primero que tuve que hacer en Jujuy es ordenar las cuentas, y acá siguen tirando manteca al techo. Hay que actuar con responsabilidad, modificar subsidios, darle otra orientación a los subsidios y asignaciones y darle un sentido del esfuerzo y la cultura del trabajo.

¿Cuánto le molestó que el presidente visitara a Milagro Sala y no lo viera a usted?

Me molesta porque yo lo invité tantas veces. Y mientras yo estaba inaugurando una escuela él iba a visitar a Sala. ¿Qué hito más importante que la inauguración de una escuela hay en materia de política pública?