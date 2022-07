El reproche de Máximo Kirchner a Alberto Fernández que tensa más la interna

"Muchas veces durante estos últimos meses, no sin dolor, escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse muy mal y de muy mala manera a la compañera Cristina y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados y ahí está Cristina otra vez poniendo la cara para sacar esto adelante". El discurso de Máximo Kirchner anoche en Escobar dejó en claro algo: no hay tregua ni acercamiento entre el kirchnerismo y Alberto Fernández. El jefe de La Cámpora le recriminó en público al presidente, y frente a la primera plana del PJ bonaerense, su apoyo a Martín Guzmán y su enfrentamiento con la vicepresidenta.

Las heridas siguen abiertas en el Frente de Todos y el pase de facturas es constante. No sólo entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. El vínculo de la Casa Rosada con Sergio Massa está roto y el presidente quedó aislado dentro de la coalición de Gobierno. A ese espeso clima que atraviesa al oficialismo se sumará esta tarde la reaparición de Cristina en El Calafate.

Lo que quedó en evidencia es que el cambio en el Ministerio de Economía, con el ingreso de Silvina Batakis en reemplazo de Guzmán no relajó la interna. Al contrario, nadie en el kirchnerismo expresó hasta ahora su apoyo a la nueva funcionaria que, sintomáticamente, aún no logró aprobación del Instituto Patria para designar equipo propio en el Ministerio de Economía.

En Escobar, Máximo Kirchner calificó de "irresponsabilidad supina" la forma en que Guzmán renunció. El jefe de La Cámpora y del PJ bonaerense además le reprochó al ex ministro por haberle pedido al presidente -como condición para seguir al frente de la cartera económica- que desplace a "compañeros" kirchneristas en cargos clave del Ministerio de Energía, del ENRE y de Enargas. "¿A ver cuándo aprenden que dar discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula si es necesario para tener razón?", lanzó Máximo.

El hijo de la vicepresidenta comparó la manera en que Guzmán renunció con la forma que él mismo había tenido él cuando decidió dar un paso al costado de la conducción del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos. "A mí, cuando decidí dejar la conducción del bloque de diputados nacionales de nuestro Gobierno en la Cámara porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal, no lo hice pensando en falsos protagonismos que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos haber hecho las cosas mucho mejor. Y cuando lo hice, lo hice con total responsabilidad", expresó.

"Esto que ha pasado en los últimos días -que vaya saber cómo ha sido pero no comunicándose con el presidente- habla de una irresponsabilidad supina", advirtió el ex jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos. "Ahí volví a confirmar la doble vara de los medios de la comunicación, por como trataron cuando uno dejó la conducción del bloque por desacuerdos políticos. No fui al presidente a pedirle cargos, no fui a pedirle que eche a algún compañero de la gestión. Lo único que quise demostrar es que las negociaciones que había llevado adelante el ministro de Economía no eran todo lo buenas que podían ser para nuestra gente", sostuvo.