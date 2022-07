Convocan a un “Frazadazo” para denunciar la muerte de 10 personas en situación de calle

Organizaciones sociales harán un Frazadazo hoy a las 17 en la plaza del Congreso para reclamarle a los gobiernos de las distintas provincias que utilicen los recursos presupuestarios para ayudar a las personas en situación de calle. Esto se debe a que según un informe realizado por la organización Proyecto Siete, en lo que va del invierno ya van 10 personas que fallecieron estando en situación de calle en la Argentina.

Según el informe realizado por la organización Proyecto Siete, hubo cuatro fallecimientos en Capital Federal, dos en el sur del país, uno en Santa Fe, dos en la ciudad de La Plata y uno en Mendoza. El mayor número de muertes, según dice el informe, se dio en la ciudad más rica del país (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con cuatro muertes registradas. Por otro lado, desde Proyecto Siete recuerdan que la información es parcial, porque hay casos que no se conocen y recuerdan que la mayoría de las personas sin techo no tienen documentos.

“La calle no es un lugar para vivir, ni tampoco para morir”, expresa el lema de la convocatoria realizada por las organizaciones sociales que marcharán hoy desde la Plaza del Congreso al Obelisco, donde la movilización terminará con una conferencia de prensa a las 18:30. Desde Proyecto Siete también denunciaron que las personas en situación de calle sufren hostigamientos de la policía, la ausencia del Estado que no desembolsa recursos suficientes para terminar con la crisis y que no cuentan con centros de integración las 24 horas.

“La represión institucional en CABA nunca se detuvo sino que, por el contrario, se intensificó. Otra vez aparecen grupos, como lo fue la UCEP, con camionetas no identificadas, que desalojan de manera violenta y por la madrugada a las ranchadas de personas en situación de calle en distintos puntos de la Ciudad”, denunciaron las organizaciones sociales. Además, diferentes referentes sociales cuestionaron que en la Ciudad de Buenos Aires, el ingreso a los dispositivos de albergue sigue siendo discriminatorio y el registro permanente del conteo anual no permite tener una realidad cuantitativa y cualitativa.

"También pedimos que se ponga en juego la ley 36956 que aún no funciona como corresponde. Centros de integración y consignas que están relacionadas con los derechos de las personas en situación de calle"

uD83DuDCE2 Horacio Ávila (@avila_horacio), fundador de Proyecto 7



Desde Proyecto Siete también aseguraron que en la provincia de Buenos Aires no se destina presupuesto suficiente para aplicar la ley del programa integral para personas en situación de calle que crea un servicio de atención telefónica y móvil. “No existe en la provincia de Buenos Aires ningún tipo de subsidio habitacional o similar, sólo una ayuda económica limitada”, sostuvo la organización en su entrevista con El Destape.

El “Frazadazo” se realizará a partir de las 17 bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir ni para morir” y, en ese marco, se recibirán donaciones en el Obelisco de ropa de invierno y calzado infantil y para personas adultas, además de elementos de higiene personal y frazadas. Según informó la asociación civil Proyecto 7, uno de los organizadores. “Diez personas ya no están con nosotros, diez que murieron abandonados en distintas calles de nuestro país en los primeros seis meses del 2022. Son diez y con muchísimo dolor, seguramente seguiremos contando más muertes de acá a fin de año”, aseguraron las organizaciones convocantes a la movilización.

"Vamos a estar a partir de las 17 en el Congreso y nos movilizamos al Obelisco donde se va a estar sirviendo una merienda y más tarde una olla para que las personas puedan comer y tomar algo caliente"

uD83DuDCE2 Horacio Ávila (@avila_horacio), fundador de Proyecto 7



Entre las entidades convocantes a la movilización del viernes se encuentran Proyecto 7, Nuestra América, Red puentes, Frente de villas de La Cámpora, FSP, PSC Lanús, Puentes Celina, No seas Pavote, Jesús en las calles, Miriñaque Solidario, Plan Pupa y MTE.