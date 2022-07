El duro comunicado de Juntos por el Cambio pidiendo que el Gobierno dé la cara en el Congreso

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio difundió este martes un duro comunicado exigiéndole al Gobierno que "dé la cara en el Congreso".

"El país está en crisis y el Gobierno no quiere dar explicaciones en la Casa del Pueblo. El oficialismo propone un temario alejado de la gravedad actual: se niega a hablar sobre la inflación, sobre la pobreza, sobre el país paralizado por la falta de gasoil y por la inseguridad. El Gobierno pretende esconder la crisis actual y no va a poder hacerlo", arranca el comunicado.

Y agrega: "No van a poder barrer la mugre bajo la alfombra: a esta crisis la generaron ellos y tienen que dar cuenta de las decisiones políticas y del plan para solucionarla. Los diputados no vamos a mirar para otro lado mientras el país se derrumba".

El comunicado del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

"Juntos por el Cambio viene dando enormes muestras de responsabilidad. Como oposición no podemos ni debemos cogobernar, pero estamos plenamente comprometidos con acompañar las soluciones responsables que ataquen los problemas de fondo que causan la situación que nos queja", añade el comunicado.

"Esto no significa aceptar la imposición de una agenda alejada de la urgencia. Los argentinos estamos muy preocupados al no ver ni plan ni salida de la crisis que nos toca vivir por la irresponsabilidad del oficialismo. Sufrimos un gobierno confundido que no da claridad ni precisiones", completa el comunicado de Juntos por el Cambio.

Luego pidieron la presencia inmediata del "Jefe de Gabinete, de la ministra de Economía y del presidente del Banco Central en el Congreso". "Ya no es un pedido, es una necesidad impuesta por la urgencia de la hora y por el compromiso con los argentinos", indicaron.

"Juan Manzur, jefe de gabinete de ministros, asumió hace más de 9 meses y no pisó el recinto de la Cámara de Diputados, incumpliendo el artículo 101 de la Constitución Nacional que lo obliga a asistir cada dos meses a cada cámara legislativa. Exigimos que dé la cara y explique el plan que tiene el Gobierno, si es que lo tiene, y responsa todos los interrogantes que tenemos los argentinos", cierra el comunicado.