Héctor Hugo Bonarrico se presentó ante la Justicia y lanzó críticas al Gobierno y al PJ

El pastor evangélico y exsenador provincial Héctor Hugo Bonarrico se presentó voluntariamente este jueves ante la Justicia en el marco de la causa que investiga el subsidio millonario que otorgó y luego retiró el Gobierno de Mendoza a la fundación que él preside. El hecho trascendió a finales de mayo y generó una fuerte conmoción política en la provincia, luego de que el exlegislador manifestara en MDZ Radio que el convenio por 18 millones de pesos había sido parte de un acuerdo electoral con Cambia Mendoza.

Tras el escándalo provocado por este caso, el Partido Justicialista (PJ) denunció penalmente a los funcionarios del Gobierno provincial involucrados en la firma del convenio y también al exsenador aliado del oficialismo. En tanto, desde el Ejecutivo provincial también denunciaron al pastor por “tentativa de fraude”, a raíz de sus declaraciones a la prensa.

A seis semanas del hecho, Bonarrico acudió al Polo Judicial Penal. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que fue a ratificar la firma de la declaración que presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

El pastor reconoció que se había presentado este jueves ante la Justicia mediante un video que difundió en su cuenta de Facebook, en donde se filmó durante más de 7 minutos mientras manejaba regresando del Polo Judicial.

“Algunos saben las calumnias que el enemigo ha levantado tratando de opacar el reino de Jesucristo, la Iglesia y el Pastorado, a través de presentar falacias y mentiras impresionantes”, señaló Bonarrico. Destacó que “presenté voluntariamente una declaración sobre la defensa de la denuncia que el Gobierno provincial hace. Estoy regresando del Polo Judicial”.

Sostuvo que “aunque nos tire el Gobierno a un horno de fuego saldremos ilesos y Dios seguirá siendo glorificado”. “Mis 4 años como senador y presidente del partido y de la fundación siempre fue y es en pos no de una persona, no de una iglesia sino en pos de todos los cristianos, de todas las iglesias”, advirtió.

En tanto, el exlegislador también criticó al PJ por haberlo denunciado y además cargó contra el gobierno de Rodolfo Suarez por haberse unido a las acusaciones en su contra. “El enemigo usó un partido político abortista, anticristiano del kirchnerismo para hacer una falsa denuncia y mover por todos los medios de comunicación eso y el Gobierno provincial se unió para hacer otra denuncia”, señaló.

“El que anda en santidad no tiene ningún temor, así que vengo de prestar mi declaración completamente clara. En esta oportunidad se han equivocado, porque no se han metido con Héctor Hugo Bonarrico, un hombre más, se han metido con Dios y a Dios no le van a poder doblar el brazo”, manifestó el pastor evangélico.

Por otro lado, defendió el convenio a través del cual el Gobierno de Mendoza se comprometía a pagar al menos 18 millones de pesos durante dos años a la Fundación Acción Social que él preside, el cual posteriormente fue dado de baja por el gobernador Suarez. “Este acuerdo que el Gobierno anuló por los dichos del kirchnerismo y el peronismo de Mendoza era en beneficio de todos los hijos de Dios, del pueblo evangélico, de los pastores, de las iglesias y de todo hijo de Dios”, remarcó.

“Íbamos a bendecir con ese acuerdo a los niños para que terminen la escuela y no pasen hambre, a la juventud que me preocupa por el futuro que le vamos a dejar. Como siempre el diablo miente pero como siempre el diablo quedará avergonzado y aquellos que se dejaron usar”, concluyó.