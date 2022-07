Acuerdo en el PJ para desplazar a un senador díscolo

El senador peronista Rafael Moyano era el presidente de la Bicameral de Seguridad (la Legislatura está conformada en comisiones según los temas) hasta ayer que sus pares le avisaron que como le tocaba a un diputado presidirla este año, dejaba el cargo. Pero no sólo eso: por un acuerdo entre el kirchnerismo y el sector del intendente de San Rafael Emir Félix, Moyano fue reemplazado también como integrante de esa comisión.

El diputado Néstor Márquez será ahora el presidente de la Bicameral ya que esta comisión está a cargo del peronismo con acuerdo con los bloques del oficialismo, es decir de Cambia Mendoza. Márquez es un hombre que responde políticamente al actual jefe del distrito Mendoza de Vialidad Nacional, el ex intendente lasherino Guillermo Amstutz. Es decir que es del sector del PJ que es kirchnerista.

"Con Márquez estuvimos trabajando porque sabíamos que este año él sería el presidente", advirtió Moyano en diálogo con MDZ. Pero la sorpresa vino por otro lado: no sólo no será más el titular de la comisión sino que además, tampoco seguirá integrándola. "Me enteré ayer, entiendo que es un acuerdo entre los dos espacios mayoritarios que hoy tiene el peronismo, es decir el kirchnerismo y el sector de Félix. Son las reglas del juego. A mi no me consultaron, sólo me informaron ayer que no era más parte de la comisión", explicó Moyano.

Félix impuso un hombre de su estrechísima confianza: Mauricio Sat como nuevo integrante de la comisión. De hecho, en la danza de los nombres de candidatos para suceder a Félix en la intendencia, Sat figura en la terna. Pero se sabe que hay otro postulante que gana esa pulseada y es el hermano de Félix, Omar, actualmente diputado provincial y ex jefe comunal.

La incorporación de un dirigente del PJ sanrafaelino a un ámbito de mucha repercusión pública tiene varias lecturas. Por un lado, que ya recuperado de su enfermedad vuelve a tener peso y negociar espacios. Pero además, que parece tener una actitud conciliadora en la negociación con sus rivales en la interna partidaria que son los kirchneristas. Si esto se mantiene, Félix podrá avanzar sin problemas en la elección en San Rafael - que desdoblaría de las provinciales-, para la que necesita no tener interna y enfrentar sólo a la UCR. El kirchnerismo podría no encontrar escollos en los departamentos que administra como Santa Rosa.

Claro que esta pulseada tuvo como consecuencia el desplazamiento de Moyano quien no responde a ninguno de los sectores, aunque está más cerca de Félix que del kirchnerismo. En abril hizo una carta pública explicando su alejamiento del kirchnerismo. "Igualmente seguiré trabajando en temas de seguridad", advirtió el legislador. Su cargo le había otorgado mucha visibilidad.

Mientras promete elaborar más proyectos pero por fuera de la comisión, sigue trabajando con otro legislador que tampoco está alineado con la conducción partidaria: el senador Bartolomé Robles, quien está afiliado a la versión local del Frente Renovador que conduce el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Ese partido está armando su estructura dentro del Frente de Todos de la mano de la dirigente de Rivadavia, Gabriela Lizana.

“Yo no me voy a ir del PJ porque hace 35 años que soy peronista y no voy a dejar de serlo”, explicó Moyano. El dirigente está rearmando su grupo en Guaymallén y en el Gran Mendoza comparte espacio con el godoicruceño Mariano Martínez.

"¿A quién apoyará como candidato a gobernador?", preguntó MDZ. Su respuesta apuntó al secretario de Malvinas, Guillermo Carmona quien está “caminando la provincia”, contó Moyano y ha vuelto a ser parte de la interna partidaria con la postulación de una de las mujeres que quiere ser presidenta del partido. También nombró a los intendentes Félix y Roberto Righi de Lavalle.