El lapidario análisis de José Luis Espert sobre la situación económica del país

El diputado de Avanza Libertad José Luis Espert disparó contra todos en su contundente análisis durante la sesión de este martes en la Cámara baja. El legislador repasó el panorama económico de los últimos 60 años y brindó su opinión al respecto. "Mis reflexiones en el pleno de Diputados sobre la situación económica actual", escribió el legislador en Twitter junto a sus fuertes declaraciones.

Espert comenzó el discurso aludiendo que "Argentina no sólo atraviesa una nueva crisis sino que es una crisis que se va a profundizar lamentablemente". Asimismo, explicó: "Es la octava vez en 60 años que Argentina se encuentra en esta situación. Ocurrió a principios de los 60 y luego cercano al 'Rodrigazo'. Volvió a ocurrir con Martínez de Hoz y con el plan Austral que terminó en hiperinflación".

Luego, el diputado continuó: "Volvió a ocurrir en 2002 con el fin dramático de la convertibilidad, después en 2008 y vuelve a ocurrir hoy. 8 planes hemos tenido en los últimos 60 años y los 8 planes económicos terminaron igual: en crisis. Un número extravagante que debería darnos vergüenza. Cada 7 años y medio Argentina se prende fuego por malos planes económicos. En estos malos planes hay una línea que los conecta a todos, son tres comunes denominadores que hay que cambiar totalmente si queremos evitar ser una gigante villa miseria".

El diputado de Libertad Avanza José Luis Espert.

Espert describió las tres ideas principales que deben variar de acá en adelante: "En primer lugar, Argentina usa al mundo como un gran prestamista, por eso vivimos hablando de la deuda externa. Tiremos a la basura la sustitución de importaciones porque solo sirvió para generar empleos de baja productibilidad, salarios miserables y empresarios ricos. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? No hemos sustituido nada, sólo nos han quedado empresarios ricos que venden todo mucho más caro que afuera".

El diputado agregó: "Tenemos un estado gigantesco que no sirve para nada más que demoler trabajadores del sector privado a impuestos. Nadie puede consumir en nada ni invertir en nada con esta presión impositiva. Nos ha convertido a los que estamos en blanco en esclavos impositivos".

Mis reflexiones en el pleno de Diputados sobre la situacion económica actual



Parte (2) pic.twitter.com/TuHynasP3y — José Luis Espert (@jlespert) July 5, 2022

Por último, el economista liberal sentenció: "Argentina también debe cambiar sus leyes laborales. Tenemos 7 millones de trabajadores en negro. No sólo el sindicalismo sino la política también se niega a cambiar las leyes laborales. No hay otra. No vamos a lograrlo cambiando la ley de diversidad de género. Estas tres cosas que nombro no ocurren en marte, sino acá, en el planeta tierra, en este país".