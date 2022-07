Por qué Martín Redrado y Marco Lavagna no fueron los ministros de Economía

Luego de que Martín Guzmán deje el Ministerio de Economía, media docena de nombres circularon entre los posibles reemplazos. Sin embargo, lejos de los pronósticos, la elección fue Silvina Batakis. El columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño contó que la ungieron después de que el kirchnerismo le bajara el pulgar tanto Martín Redrado como Marco Lavagna, quienes habrían aceptado la cartera, pero con condiciones.

Burgueño dijo que también hablaron con Emanuel Álvarez Agis, además de Martín Redrado y Marco Lavagna. En el caso de Redrado, dijo que la opción era él y su plan de la Fundación Capital. En cambio, Marco Lavagna estaba dentro de un esquema donde Sergio Massa sería jefe de Gabinete.

Sin embargo, "las cosas que pedían los tres eran impracticables para el kirchnerismo, utópicas e imposibles de aceptar". En el caso de Martín Redrado, quería un paquete de 5 leyes económicas y que Cristina Fernández de Kirchner estuviera de acuerdo con su asunción. "Él pretendía que haya leyes. Entre otras cosas, que el acuerdo con el FMI sea una norma, algo que para la oposición es difícil".

En el caso de Marco Lavagna, "las leyes eran distintas pero también exigía un acuerdo político porque él entendía que había que tomar medidas muy duras, que sin el aval del kirchnerismo eran imposibles. Vale destacar que contaba con el apoyo de su padre, algo que no era menor, y con funcionarios de su padre".

Por otro lado, Burgueño destacó que "Massa vino como 'el salvador', pero las propuestas que él planteó no iban a ser aceptadas por La Cámpora, con lo cual su relación con Máximo Kirchner no sé cómo habrá quedado". También mencionó que "el presidente se hubiera abrazado a Redrado, Álverez Agis o Marco Lavagna, pero el kirchnerismo le dijo que no, pese a que son personas con extremado prestigio. Que te pueden gustar más o menos, pero son lo mejor que hay en mercados".

Batakis, la elegida

El economista de MDZ Radio contó que conoce a Silvina Batakis, "de la época en la que era la persona que Scioli pondría ministra de economía si era presidente. "No tuvo una gestión brillante en la provincia de Buenos Aires, sin embargo, era la persona que mejor diálogo tenía con el kirchnerismo y Scioli sabía que los necesitaba para ciertas leyes".

De aquel momento, Burgueño recordó que Batakis "era una persona que creía fundamentalmente en la intervención del Estado como ente regulador máximo de la economía, a la vez que era extremadamente seria en lo fiscal. Ese era parte de su plan económico: cómo iba a lograrlo. Batakis también defendía por aquel entonces un acuerdo con el FMI. Creía que Argentina debía firmar un acuerdo de facilidades extendidas, que es como el que tiene Argentina hoy. No un stand by, como el de Macri".

Sin embargo, el columnista dijo también que "hoy Batakis es diferente: ya no es más Sciolista, sino kirchnerista. Se convirtió en eso cuando empezó a trabajar como secretaria de provincia con Wado de Pedro. Ella conquistó a Cristina Fernández de Kirchner cuando le podó la coparticipación a Rodríguez Larreta. Y es crítica de las tarifas".

Si bien Burgueño hizo hincapié en que no necesariamente este sea su plan económico, ella hoy cree en:

Subir retenciones

Que la inflación es fruto de los formadores de precios.

En la intervención del Estado en el campo, en algún momento incluso parece que miraba con simpatía las juntas nacionales de granos y todo eso.

"Lo cual no quiere decir que pueda aplicarlo ahora, porque yo creo que políticamente es inviable", dijo el columnista.

Finalmente, Burgueño expresó por qué cree que Batakis es la ministra de economía. "Porque era imposible que el proyecto que trajo Massa hubiera sido aceptado por el kirchnerismo. Y Alberto Fernández entonces tenía dos opciones: Todesca o Batakis y eligió a esta última porque le garantizó una autopista con el kirchnerismo, que Todesca no tiene, porque es de Cafiero y Cristina Kirchner cree que Cafiero está de más".

De todos modos, "Todesca es muy buena economista, es técnicamente otra cosa, creo que tiene más vuelo que Batakis. Pero si vas a tener un ministro de economía que no tiene el apoyo de los mercados ni del kirchnerismo, tenés dos problemas". "Lo positivo de Batakis es seria, no hace planteos ilógicos. Es, creo yo, la persona que más racionalidad le puede poner a la irracionalidad. Algo que no es poco".