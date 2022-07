"¿De qué se ríen?": la desafortunada foto de Alberto Fernández y Silvina Batakis en medio del caos

Una foto difundida por presidencia encendió aún más el malestar que sienten por estas horas millones de argentinos por la incertidumbre económica que generó la salida del ministro Martín Guzmán y la posterior designación de Silvina Batakis en el cargo. "¿De qué se ríen?", fue la pregunta generalizada que despertó la imagen tomada esta mañana en la quinta de Olivos en la que se ve a la flamante funcionaria junto al presidente Alberto Fernández.

Más allá de las especulaciones políticas en torno a la designación de Batakis y su significado puertas adentro del Frente de Todos, hoy los argentinos se encontraron con un país caótico. Los productos no tienen precios, los comercios prefieren cerrar o no vender por miedo a no poder reponer la mercadería. El precio del dólar blue se disparó a 280 pesos y los bonos argentinos se desplomaron.

En ese contexto, la sonrisa que muestran Alberto Fernández y Silvina Batakis parece una burla. Y así lo hicieron saber usuarios en las redes sociales que se preguntaron lo mismo: "¿De qué se ríen?".

¿De qué se ríen?



-Mirá, allá va el dólar, en 280. pic.twitter.com/SVZ3MjyZ6x — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) July 4, 2022

Batakis será presentada oficialmente como ministra esta tarde a las 17 cuando el presidente le tomará juramento en el cargo. La exfuncionaria del gobierno provincial de Daniel Scioli entre 2011 y 2015 hasta hoy se desempeñaba bajo las órdenes de Wado de Pedro en el Ministerio del Interior.

Según informaron desde Casa Rosada, su nombre fue propuesto por el titular del Banco Central Miguel Pesce, con quien se reunió este lunes pasado el mediodía. Alberto Fernández se lo mencionó a Cristina Fernández de Kirchner quien dio el visto bueno casi de inmediato. En este sentido, al menos por ahora, Batakis parece contar con el apoyo de todos los referentes del Frente de Todos, algo que no tuvo Guzmán y que en su carta de renuncia afirmó es elemental para quien lo suceda en el cargo.

De que se ríen? Solo respuestas incorrectas ya sabemos que de nosotros... pic.twitter.com/0Sg4zO7ryJ — Demorgan (@demorgan0418) July 4, 2022

De qué se rien Fernández y Batakis? Sí, de nosotros. pic.twitter.com/KuWc7ISsiF — Abril (@abrilcba_) July 4, 2022

Mientras Ellos se ríen, en solo horas, hay 47 millones de personas más pobres, incluidos los que los votaron!uD83DuDE44 pic.twitter.com/OFuPRtEosC — Maru ? República Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@marub49) July 4, 2022

¿De qué se ríen? uD83DuDE21 pic.twitter.com/dnRFoe6kNJ — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) July 4, 2022