El intendente que postuló a Emir Félix para suceder a Anabel Fernández Sagasti

El intendente de Lavalle Roberto Righi (PJ) sostiene que Mendoza debe tener un proyecto político. Y aunque lo despega de cualquier posible candidatura propia para el año que viene, encabezó la presentación del “Observatorio de políticas públicas ambientales y cambio climático para Mendoza”, un tema con el que busca posicionarse.

El acto fue el jueves pasado por la tarde junto a uno de sus posibles postulantes para sucerderlo en la comuna, Rolando Romera quien es su secretario de Obras Públicas.En charla con MDZ, habló de su sucesión en Lavalle y también de la necesidad de la unidad partidaria para la próxima elección que tiene el PJ: en noviembre se le vence el mandato a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti frente al partido.

En ese sentido, aunque evita todo el tiempo polemizar, postuló al intendente Emir Félix (San Rafael), su socio político, para presidir el peronismo. Así sumó otro candidato a las dos mujeres que ya están en carrera: la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis quien tiene el apoyo del kirchnerismo y la dirigente Fernanda Lacoste, impulsada por La Corriente Nacional de la Militancia que dirige Guillermo Carmona.

¿Con el Observatorio busca marcar las diferencias con las políticas públicas que tiene el Gobierno provincial?

No buscamos generar conflicto. Buscamos que estemos sentados en la mesa y terminar no sólo con la grieta política que existe, sino también por la grieta de un sector de la sociedad que tiene mucho con otro que nada tiene. Necesitamos generar políticas inclusivas. Uno de los proyectos de el Observatorio es la producción de lluvia artificial y para eso necesitamos que el Gobierno de Mendoza nos preste lo aviones antigranizo. Sería una solución para nuestras zonas áridas. La gente podría producir y dejar de abandonar nuestras tierras.

¿Piensa incluir la minería en ese debate?

Podemos hacer minería no contaminante. El problema es que no tenemos controles. El problema no es la ley 7722 (que restringe el uso de sustancias químicas en la minería), porque dentro de la 7722 hay un montón de proyectos posibles que pueden llevarse a cabo.

¿Con esto está diciendo que no apoyará el proyecto del intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda quien busca una excepción a la ley?

Yo creo que se puede hacer minería respetando la ley. Hay un montón de proyectos que no se están haciendo como Hierro Indio, por ejemplo. No se trata de cambiar la ley. De todas maneras no busco generar polémicas ni tirar piedras.

¿Presenta este Observatorio para posicionarse para las elecciones del 2023 ya que faltan pocos meses?

Siempre falta poco para las elecciones. Lo que queremos es ofrecer un proyecto para Mendoza .Quisiera saber cuántos dirigentes políticos están ofreciendo eso.

¿Pero usted quisiera encabezar ese proyecto, es decir ser candidato a gobernador como ya ha sugerido?

No, el candidato gobernador saldrá de quien mejor pueda representar. Yo estoy trabajando en lo que mejor me gusta hacer, la gestión. Hay otros en el partido que están recorriendo la provincia, todo es válido.

¿Le gustaría una banca en el Congreso?

Puedo estar en cualquier lugar, incluso en mi casa. Donde pueda ser útil y sirva, voy a estar. Me apasiona el trabajo público, lo he hecho desde siempre, pero también podría trabajar desde otro lado.

Presentó el Observatorio junto a Romera, ¿Es su favorito para sucederlo en la intendencia?

Por suerte hay muchos dirigentes que podemos postular. Además de Romera, están el senador provincial Gerardo Vaquer o el diputado provincial Edgardo González.

¿Va a anticipar las elecciones?

No es algo que esté en mi cabeza en este momento, no lo tenemos claro. Una vez en los 20 años en los que yo he estado frente a la comuna, adelantamos las elecciones porque nos obligaron.

Hay una elección para la que falta menos tiempo y es la de las autoridades partidarias ¿Tienen un postulante?

Son en noviembre las elecciones del PJ y lo mejor que podemos hacer es postular una lista de unidad que deje conforme y representados a todos. Emir tenía ganas de presidir el partido. Sería un buen presidente. Hay que tener ganas, deseo y mucho tiempo para trabajar.

¿Cómo ve los cambios que se están haciendo en el país, encabezados por Sergio Massa?

En principio soy siempre optimista. Creo que son cambios importantes. Podemos tener la posibilidad de crecer de otra manera si se hacen los cambios necesarios que no son de nombres sino de política.

¿Qué evaluación hace de cómo está el país hoy?

Es compleja la situación del país. Creo que hay desarrollo productivo, pero el problema es la inflación y es lo que tenemos que solucionar.

¿Usted cree que el kirchnerismo cumplió una etapa?

Todos somos importantes, todos tenemos algo para sugerir, creo que tenemos cuestiones para aportar.