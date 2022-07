Por qué el Frente de Todos engañó a todos con la designación de Sergio Massa

El consultor y analista político Gabriel Slavinsky manifestó que “el poder del Frente de Todos está en las relaciones que le permiten tener poder y, por eso, es un error de interpretación de los analistas suponer que el poder recae en una sola persona”.

Además, aseguró que el desembarco de Sergio Massa en el gabinete de Alberto Fernández se debe a que “la figura del presidente quedó en segundo plano y, ahora, el superministro deberá cumplir el rol de director ejecutivo, tomando las decisiones con el poder que siempre pidió”.

Gabriel Slavinsky.



Su análisis lo realizó en MDZ Radio y remarcó que la figura del nuevo ministro de Economía “tiene más para ganar que para perder pensando en 2023”. “Me gusta cómo suena decir que se tiró un piletazo. Se la jugó en un contexto donde el diagnóstico estratégico para ganar votos en 2023 demostraba que tenía una imagen negativa y no le iba alcanzar para optar a una presidencial. Por eso, pidió poder y tiene la oportunidad para ejercerlo. Esto le permite tener oportunidades y riesgos: si me preguntás como dirigente político, Massa tiene mucho para ganar y no sé si tiene tanto para perder con una imagen positiva del 19%”, enfatizó el entrevistado.

Por otro lado, opinó sobre la forma que tiene de manejarse el Frente de Todos y declaró que la figura del presidente “quedó en segundo plano, pero seguirá siendo integrante de poder en la coalición”. "La presidencia de Alberto no terminó y ese es el error de los analistas. Ya que el poder del peronismo recae en las relaciones y no en el poder unívoco de una persona. Cristina Fernández de Kirchner seguirá teniendo su jerarquía y la capacidad de votos. El presidente tal vez seguirá con la lapicera y Massa pasó del anonimato al poder, porque cumplía el mismo rol que tenía Alberto en el pasado, el de tener una relación buena directa con la vicepresidenta”, describió.

Al mismo tiempo, pronosticó cómo será el comportamiento del Frente de Todos para lo que resta del 2022. “El Gobierno tiene un nuevo director ejecutivo, una clase de CEO. Debido a los problemas que viene arrastrando Alberto desde las PASO del año pasado y el acuerdo del FMI, donde estalló la relación entre los máximos referentes. Por eso, el cargo presidencial estará vacante por el momento”, explicó.

“Igualmente, quedó demostrado que los problemas económicos de la Argentina son políticos en vez de técnicos. Porque el nombramiento de Massa responde al modo protocolar que tiene el Frente de Todos de actuar cuando hay problemas. Ellos responden sin poseer una lógica por fuera de la que el sistema establece”, concluyó.