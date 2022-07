La herramienta que utilizó el Frente de Todos para "maquillar" el fracaso y blindar su poder

Tras una semana marcada por la crisis en el Gobierno, que provocó la unificación de ministerios y la anunciada llegada de Sergio Massa a su nuevo rol en el gabinete, la "Mesa del Poder" analizó el "cambio de jugadores" en la Casa Rosada y cómo utilizaron algunos actores "el maquillaje mediático" parar intentar volver al poder y evitar un colapso del Gobierno de Alberto Fernández.

Por eso, la mesa de periodistas entrevistó a Ignacio Zuleta, referente del periodismo nacional y consultor político, quien describió que el Frente de Todos maquilló a sus principales figuras que actuaron desde las sombras para salir a la luz y formar el "supergabinete" liderado por el líder del Frente Renovador, una vez que su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados sea efectiva.

El maquillaje que ayudó a tapar las imperfecciones del peronismo

Zuleta explicó que Sergio Massa en realidad siempre formó parte del Gobierno y llegó al poder gracias a la operación mediática que edificó el Ejecutivo, tras la inesperada renuncia de Martín Guzmán. "Es un maquillaje que el Gobierno trata de filtrar a la sociedad porque siempre estuvo en los lugares estratégicos. Ahora maneja los ministerios, pero antes del nombramiento, él administraba AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos), Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), la Cámara de Diputados, el Ministerio de Transporte, la Hidrovía y tiene una porción de la Secretaria de Energía. Por eso, cuando dicen que estaba afuera del Gobierno es una mentira. Massa es el Ejecutivo y, en este momento, es una parte fundamental del Frente de Todos", ratificó el periodista.

Ignacio Zuleta.

Al mismo tiempo, Zuleta contó que en la reunión del miércoles, donde se congregaron los gobernadores del peronismo con Alberto Fernández, "lo que trascendió fue que los jefes provinciales le marcaron la cancha al presidente y le exigieron que haga algo, porque dólares ya no tienen en sus reservas".

"Hubo un griterío de los gobernadores para que Alberto haga algo. Porque no hay dólares para nadie y ahora tendrán que enfrentarse al campo. Por eso hay un cese el fuego entre Massa, Alberto y Cristina, y la fusión de ministerios terminará con el club de pares. Hoy quien tenga el poder, no tendrá que ser el amigo para que te aprueben o no una medida", afirmó.

Haciendo referencia a lo anterior, el periodista apuntó que al unir varias carteras en una provocó que salgan "jugadores que estaban en reserva" para "volver a retomar sus puestos, los cuales nunca fueron dejados por ellos".

Por otra parte, aclaró que los máximos dirigentes del Frente de Todos son "todos débiles y el más débil es Alberto Fernández" y agregó que son los gobernadores quienes tienen más poder dentro del peronismo. "Alberto ha sido débil, él más débil de todos por naturaleza y creer que alguna vez tuvo poder es incierto. El presidente habrá participado en el armado siendo funcionario y les permitió ganar la elección. Pero al peronismo no le alcanzó y ahora son todos débiles. Para mí los únicos fuertes son los gobernadores, tienen superávit fiscal y poseen legisladores que votan de acuerdo a sus intereses", subrayó Ignacio Zuleta.

Sergio Massa: sin plan económico pero con un equipo posible

"Es más fácil determinar quiénes lo van acompañar que su plan para sacarnos de la crisis", aseguró Beto Valdez sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía. Massa tiene previsto renunciar a su cargo el próximo martes, en una sesión especial de la Cámara baja, para luego jurar en su nuevo rol entre el día miércoles y jueves como "superministro". El diputado nacional ha manifestado en los medios que la próxima semana anunciará de manera oficial tanto sus políticas económicas como los equipos que lo acompañarán para cumplir con sus tareas. Sergio Massa al lado de José Ignacio de Mendiguren.

Beto Valdez anticipó que Emmanuel Álvarez Agis, "la supuesta persona que redactó el posible plan económico, estará afuera de los equipos del referente del Frente Renovador". "Hasta el momento, el confirmado es el secretario de Hacienda, el de Agricultura será Gabriel Delgado y en Industria estará José Ignacio de Mendiguren", adelantó el periodista.

Por otra parte, Rubén Rabanal argumentó que en los peores momentos de la política siempre hay un "teléfono rojo" que permite salvar las papas entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, el haber llegado Massa al gabinete de Nación, la relación con los dirigentes de Juntos por el Cambio puede cristalizarse con el correr de los días.

"La posible llegada de Cecilia Monreau en reemplazo de Sergio Massa no asegurará un buen dialogo con los que se encuentran en la vereda de enfrente. Se vienen tiempos difíciles y escenarios complicados", comentó Rabanal.

La Mesa del Poder edición nacional

