Jornada agitada entre los gremios estatales y el Gobierno provincial: ATE ratifica las medidas de fuerza

El inicio de semana en Mendoza se caracterizó por el conflicto entre los gremios estatales y el Gobierno provincial respecto a las negociaciones de aumento salarial en el marco de la reapertura de paritarias, tras un contundente rechazo al nuevo ofrecimiento. El resultado fue una marcada adhesión al paro de 48 horas tanto por parte de docentes y trabajadores de la Salud como de empleados de la administración pública. Este miércoles comenzó la segunda jornada de protestas, la cual incluyó tres aspectos a resaltar: la pronunciación pública del gobernador Rodolfo Suarez sobre el tema, cortes de calle por parte de ATE en las inmediaciones de Casa de Gobierno y el recibimiento de las autoridades a gremialistas del Frente Sindical, que finalmente no fue fructífero.

Cerca de las 14:00 hs, Suarez publicó en su cuenta de Twitter un extenso hilo en el que aseguró que "entiende la naturaleza del reclamo salarial de los trabadores provinciales" y, a su vez, cargó contra el Gobierno nacional por el contexto de crisis macroeconómica que atraviesa el país y su impacto en las negociaciones paritarias.

quiero dejar claro que entiendo la naturaleza del reclamo salarial que se produce en Mendoza por parte de los empleados del Estado, fundamentalmente de nuestros buenos docentes y trabajadores de la salud. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) July 27, 2022

"En la reunión de gabinete que convoqué esta mañana, luego de compartir la misma visión con los ministros, he instruido mantener abierto el diálogo de manera permanente y mejorar la propuesta económica, recordando que la provincia sólo se financia con los recursos de los contribuyentes, ya que no emite dinero y, por cierto, viene siendo discriminada constantemente por la Nación", comentó el mandatario mendocino.

Mientras tanto, ATE llevó a cabo una protesta frente a la Casa de Gobierno exigiendo una mejora salarial y que el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, los recibiera en su despacho el mismo día "y sin excepción", según indicaron. Desde el mediodía manifestantes se concentraron en el Barrio Cívico y cortaron el tránsito en Avenida Peltier, con quema de neumáticos incluida, lo cual provocó la aplicación de sanciones de la Ciudad de Mendoza de una multa de veinte mil – 20.000 U.T.M. por infringir el Código de Convivencia del municipio.

Corte total y quema de neumáticos en las inmediaciones de Casa de Gobierno. Desde ATE reclaman que @rodysuarez acerque una nueva propuesta salarial a las 17:00 hs. @mdzol pic.twitter.com/PYX0kOf8dl — Diego (@DiegoGubinelli) July 27, 2022

En diálogo con MDZ, el secretario general de ATE, Roberto Macho, reconoció que "hay una crisis nacional", pero hizo hincapié en que "no podemos echarle la culpa al presidente totalmente". "¿Tiene culpa del fracaso de las políticas económicas y sociales? Sí, pero también es responsable quien gobierna en cada una de las provincias. En este caso Rodolfo Suarez, que con una recaudación de más de 35 mil millones de pesos y con superávit no puede arreglar con los trabajadores estatales, de la Salud y docentes. Llevamos 45 días de huelga. Es una vergüenza".

Roberto Macho insiste en un aumento salarial de emergencia de $40.000 por la escalada inflacionaria de los últimos meses: Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

En un principio se produjo un cortocircuito entre ambas partes. Macho afirmaba que restaban minutos para tener el permiso de ingresar al edificio, mientras que fuentes de Casa de Gobierno descartaban esa posibilidad, considerando que no se trataba de una reunión oficial, sino por fuera de la negociación estatal general, es decir, incluyendo a los demás gremios. Pero la situación se dilataba lentamente.

La reunión previa a las negociaciones oficiales. Foto: Gentileza Frente Sindical.

Finalmente, a las 19:30 se abrieron las puertas e Ibañez y Víctor Fayad (ministro de Hacienda), recibieron al grupo sindical. El saldo del cónclave informal que concluyó a las 21:30 fue negativo. "No se ofreció nada y no hay propuesta salarial. No quieren dar los $40.000 ni en blanco, ni en negro. Vamos a seguir en huelga hasta el día lunes, a no ser que haya una propuesta que supere la canasta alimentaria. El Gobierno no quiere sacar de la pobreza a los gremios estatales. La fecha de paritarias que fijaron es para el 1 de agosto", dijo Roberto Macho, quien ratificó la continuidad de medidas de fuerzas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA).

Más allá de esto, este jueves debería conocerse la oferta salarial mejorada a través de un cuarto intermedio, que impactaría al sector docente (SUTE) y a la Salud (AMProS).