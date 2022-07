Una encuesta ilusiona a Patricia Bullrich y deja fuera de juego a dos pesos pesados

En diálogo con MDZ, el consultor y analista político Carlos Germano dijo que estamos ante un Gobierno acabado y que Alberto Fernández debe dar un paso al costado. Además, sostuvo que sería de sentido común adelantar las elecciones y que ve a Juntos por el Cambio ganador en el 2023. Además, que por el crecimiento sostenido de su imagen, Patricia Bullrich podría ser la próxima presidenta, aunque aclaró que el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente mejor plantado de la oposición. Sobre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner dijo que son el pasado y el fracaso de la Argentina.

La charla de MDZ con el titular de la Consultora Germano y Asociados arrancó con una frase dura, con la cual afirmó que la falta de diálogo político atenta contra la democracia: “Soy de los que sostienen que la política está atentando contra la democracia. Hay un dato central, la democracia es diálogo y la política argentina hace unos años no dialoga, no habla. Más que un tema político, yo diría que es un tema psicológico. En este momento lo ves al presidente hablando y es todo Macri. Busca permanentemente excusas en terceros sin hacerse responsable de nada. No hay ningún tipo de diálogo, por eso digo que atentan contra la democracia. La sociedad en eso está más madura, y esta falta de diálogo la va a castigar con el voto”.

Al preguntarle al analista político si creía que el Gobierno tenía algún margen de maniobra, su respuesta tajante no dejó lugar a dudas: “Para mí es un Gobierno agotado. Alberto Fernández no está en condiciones políticas para poder revertir esta situación. Hay que terminar con la hipocresía y respetar lo que dicen todos los sondeos de opinión: 8 de cada 10 argentinos creen que el poder está en el Senado y no en la Casa de Gobierno. Hay que blanquear esta situación”.

Y agregó: “Para mi Alberto tiene que dar un paso al costado y debe asumir Cristina. Con esto no se va a solucionar la economía. La vicepresidenta tiene el liderazgo del que carece el presidente, no es un dato menor el grado de soledad en el que está; gobernadores, intendentes, sindicalistas, ministros van todos a hablar con Cristina. Hoy Alberto Fernández no tiene ninguna posibilidad”.

El analista político remarcó la gravedad que genera el vacío de liderazgos políticos: “Esos vacíos son aprovechados por dirigentes marginales que no pasaron por el tamiz electoral, como Grabois, Belliboni y otros más que dicen todo tipo de barbaridades. Estos personajes aparecen ocupando espacios que dejó el Gobierno por la crisis de liderazgo que tiene”.

Germano remarcó que no hay posibilidades de que el presidente pueda generar algún tipo de tranquilidad en la sociedad: “Cuando la agenda pública son las pizarras del dólar, automáticamente la política desaparece, y empieza a temblar la Argentina. Falta más de un año y están cometiendo errores infantiles del ABC de comunicación. Realmente es un Gobierno que está a la deriva, hoy Alberto Fernández no está en condiciones políticas para poder resolver estos temas".

“Sería de sentido común adelantar las elecciones”

Al ser consultado por MDZ si ante este panorama había que adelantar las elecciones, Germano respondió: “Yo creo que sería una medida hasta de sentido común. No sé si el peronismo lo va a permitir. Sería una medida que le daría tranquilidad a la gente, porque los niveles de tolerancia social son cada vez más chicos”.

Y añadió: “Por eso el próximo presidente que asuma va a tener que decir en la campaña la verdad de lo que va a hacer. El llegar criticando al Gobierno que está en retirada sin ningún tipo de planes como lo vimos en el 2015 y el 2019, ya se agotó. No lo va a tolerar el pueblo, hay que decirle la verdad a la sociedad. Los candidatos van a tener que usar una mala palabra para la política que es denostada por una parte de la sociedad argentina que es ‘ajuste’".

Germano también habló de alianzas que fortalecerían al próximo Gobierno en el Congreso de la Nación: “Ante este panorama se abre una posibilidad que no es menor, por primera vez desde el año 1983 el peronismo podría perder la mayoría en el Senado nacional. La oposición haciendo alianzas con legisladores misioneros, rionegrinos y cordobeses podría obtener mayoría en Diputados y en el Senado. Si se da esto, por primera vez desde el año 1983, una coalición que no sea peronista podría tener mayoría en ambas Cámaras. Ese es un dato no menor que puede generar y darle un bonus track al futuro Gobierno si es de signo opositor".

Las encuestas que celebra Patricia Bullrich

En cuanto a quien sería el próximo presidente si las elecciones fueran hoy, el titular de la Consultora Germano y Asociados le dijo a MDZ “Todos los números me están dando que Juntos por el Cambio va a ser el próximo Gobierno. Le va a ganar a la continuidad del kirchnerismo”.

Sobre quién ganaría la interna opositora y sería el candidato a presidente de Juntos por el Cambio al analista político afirmó: “El dirigente mejor plantado es Horacio Rodríguez Larreta, pero lo que vengo viendo desde hace un año y medio a esta parte es que Patricia Bullrich es la dirigente con un crecimiento más sostenido. No es un crecimiento exponencial, si no crecimiento por goteo, pero por goteo permanente. Además, Patricia Bullrich tiene un adicional que no lo tiene ningún precandidato del oficialismo ni de las oposiciones. Sale de la línea de partida con el plus de entre un millón y un millón y medio de votos de la familia de los uniformados; y cuando hablo de uniformados en la Argentina me refiero a fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Y hoy ese voto es un voto muy proclive a la presidenta del PRO”.

Y agregó: “Lo que quiero decir es que lo interesante de Bullrich es que el crecimiento es sostenido, es un crecimiento que no se cayó. Hoy por hoy a la que mejor visualizo es a Patricia Bullrich, para mi si las elecciones fuesen hoy la gran ganadora sería ella. Estoy viendo eso, a pesar de que hoy en intención de voto Larreta puede estar mejor. Pero al tener un crecimiento tan sostenido y no caerse, vos decís indudablemente Patricia algún grado de fortaleza está teniendo, la gente la esta mirando de otra manera".

Por otra parte, el consultor sostuvo: “El otro político que está teniendo un nivel de crecimiento y exposición interesante es Ricardo López Murphy, que no creo que sea candidato. Lo que estoy diciendo es que indudablemente el discurso de López Murphy entra, porque hay sectores que quieren que le digan la verdad. Por eso yo decía que se agotó el speech de que si digo lo que voy a hacer no me vota nadie. Hay sectores de la sociedad que empezaron a entender que estamos así por eso”, sentenció el analista político.

Por último, Germano se refirió al futuro electoral del expresidente Mauricio Macri y afirmó: “Lo veo más pasado que futuro, al igual que a Cristina Kirchner. Para mi Cristina y Mauricio son parte del fracaso”.