La DGE reconoció una importante adhesión y le hizo un contundente pedido a los padres

Luego de finalizar la primera jornada del paro docente, el Gobierno de Mendoza, por intermedio de la Dirección General de Escuelas (DGE), le recomendó a los padres mandar a sus hijos a las escuelas a pesar de la medida de fuerza de los trabajadores de la Educación. Desde la DGE reconocen el alto acatamiento al cese de las actividades en este primer día en los colegios mendocinos y señalan que “nunca tuvimos esta adhesión", en ninguno de "todos los paros que hemos tenido desde que asumimos en 2016”. De esta manera lo reconoció Gabriel Sciola, subsecretario administrativo de la DGE, en una entrevista por MDZ Radio.

El funcionario respaldó la posición del Gobierno y también sostuvo que el paro de los docentes es “insólito”, porque todavía las paritarias salariales siguen abiertas. “Reconocemos la realidad de los trabajadores estatales y más en un contexto en el que se prevé una inflación de julio de cerca del 8%, y por eso manifestamos nuestra oferta en la última mesa de negociación, teniendo en cuenta el dinero que tiene la provincia en sus reservas”, manifestó.

Gabriel Sciola remarcó que el Gobierno, sin estar ajeno a la situación de los trabajadores de la provincia, “les otorgó un incremento por decreto por encima del 5% de la paritaria nacional en los primeros días de julio”. “Estamos por arriba de los números de la mesa negociadora de Nación y establecimos ese incremento para los docentes iniciales”, remarcó.

Y el subsecretario avaló la postura que tiene el Ministerio de Hacienda: “Es la realidad y hay que ser responsables al otorgar aumentos salariales. Y lo dijo esta mañana el ministro Víctor Fayad, Mendoza no tiene la capacidad para emitir dinero. Por ende, el Ejecutivo no puede pagar aquellos salarios que pretenden los trabajadores”.

Por otra parte, desde la DGE aseguran que según los números oficiales del GEM, sistema para evaluar el presentismo de los maestros, solo el “32% se adhirió al paro” y calculan que el 68% de los docentes" participó de la movilización en las calles mendocinas.

Al tener en cuenta las cifras anteriores, Sciola dijo que “algunos docentes hicieron trampa ya que avisaron que no iban, aunque luego asistieron a los establecimientos”, y sostuvo que “había profesores en los colegios pero que no dictaron clases”. “Esto se ha visto en los grupos de WhatsApp de las escuelas, donde había docentes que avisaron de su inasistencia y después terminaron firmando la asistencia en el registro. Y esto explica por qué no hubo clases, cuando en los establecimientos se encontraban los docentes en sus puestos de trabajo”, apuntó.

Por último, y ante la segunda jornada de paro que se viene este miércoles, el entrevistado le sugirió a los padres de los alumnos "que manden a sus hijos al colegio” y remarcó que desde “el Gobierno esperan solucionar las negociaciones por medio de un acuerdo que beneficien a ambas partes”. "La decisión netamente pertenece a las familias y esperamos llegar a un acuerdo próximamente", concluyó.