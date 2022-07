La grave denuncia de Luis D'Elía sobre el futuro de Alberto Fernández

Este lunes el dirigente piquetero Luis D'Elía afirmó que "hay un golpe en marcha contra Alberto Fernández" y advirtió que es importante defender al presidente que fue elegido democráticamente. "Lo quieren sacar del poder", aseveró en diálogo con Radio 10.

"Los que queremos la democracia de verdad tenemos que estar muy unidos y no dejar que aquello que no la quieren se metan con un gobierno que fue elegido democráticamente", agregó D'Elía. Para D'Elía no se trata de un "autogolpe" por las diferencias internas que existen entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sino que responsabiliza al "macrismo" por esta supuesta operación desestabilizadora.

"Los mismos oligarcas que golpean con la devaluación y la inflación ejecutan el golpe contra Alberto Fernández y se ofrecen como salida electoral y política", disparó apuntando contra "Mauricio Macri y su maldito Juntos por el Cambio".

"Diseminan 'arbolitos' en lugares estratégicos. Agitan el aumento del dólar blue y el odio social por los medios macristas. Los formadores de precios cierran el círculo golpista trasladando a los productos el aumento del blue. Policía Federal a cuevas, arbolitos y especuladores", disparó.

