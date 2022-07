El intendente que acusó a los concejales del PJ a dedicarse a armar "puterío barato"

Un grupo de concejales malargüinos remitió a Fiscalía de Estado, al Tribunal de Ética Pública, al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía Correccional un expediente que indica que el intendente de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda, cedió un terreno a un funcionario municipal durante la veda electoral. El jefe comunal acusó a los ediles de hacer “puterío barato” y sostuvo que el trámite fue iniciado en 2015 cuando él no era intendente y que él en 2021 remitió un decreto al Concejo para la entrega definitiva. Los concejales aseguraron que no se pagó el terreno que se usa actualmente como una unidad municipal, algo que estaría prohibido porque se trata de tierras que son destinadas para que la gente que se arraigue en el departamento.

El proyecto de resolución fue aprobado por mayoría simple el pasado miércoles 20 de julio. Los concejales oficialistas dieron el quorum para el tratamiento, pero hicieron un despacho en el que pedían el expediente completo de los trámites hechos por el actual funcionario municipal que recibió el terreno. Sin embargo, salió aprobada la propuesta de la oposición que apuntaba a las decisiones tomadas por el intendente al entregar el terreno.

La discusión se centró en que el actual director de Centros de Gestión Municipal, Pablo Villarruel, quien era precandidato a concejal por el oficialista Frente Cambia Mendoza (no consiguió una banca) fue beneficiado el 13 de agosto de 2021 con un acta precaria de un terreno municipal mientras regía la veda electoral. La oposición presentó el proyecto que finalmente fue aprobado para que sea Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la oficina de Ética Pública quienes intervengan para ver si hay delito. También le pidieron a la presidenta del Concejo Deliberante que remitiera en formato de denuncia a la fiscalía correccional.

Juan Manuel Ojeda.

El informe aprobado sostiene que la legislación vigente prohíbe que durante la veda electoral se entreguen lotes y ayudas sociales. Además, que se hizo el acta en favor de Villarruel pero que no se pagó el terreno ni fue refrendada la entrega por el Concejo. También que el terreno se usa para una unidad municipal – existen 6 en el departamento- de los que el funcionario es coordinador, algo que no sería compatible con la ley porque se trata de terrenos que el municipio los vende a un precio accesible para la ciudadanía construya su casa y durante diez años no puede venderlo ni prestarlo.

El intendente, quien tiene un vínculo tenso con la oposición representada por el justicialismo, dio una conferencia de prensa junto a Villarruel. Ojeda sostuvo: “En primer lugar es interesante comentarle a todos los vecinos del departamento, que como hemos hecho siempre, cada vez que ha habido una denuncia hemos salido y hemos aclarado la denuncia. Y hemos dado las respuestas correspondientes porque nosotros no escondemos nada y esto es algo que la ciudadanía debe acostumbrarse. Vivimos en un contexto político donde hay políticos opositores donde la posibilidad de la denuncia falsa siempre existe. De hecho, lo que hoy se eleva a fiscalía de Estado no tiene carácter de denuncia, es sólo una consulta, pero cuando salen en los medios hablan de denuncia. Hay una frase que dice :“Miente, miente y algo quedará”.

En ese sentido, siguió: “Yo soy el único intendente que cuando lo denunciaron en el Concejo se denunció en fiscalía simplemente por dejar las cosas en claro. En este caso con toda la situación, que la verdad… tal vez no me pone mal por la cuestión política pero sí me pone mal porque quienes conocemos a Pablo Villarruel sabemos que es una persona con una vocación social y de trabajo. ¿Saben la cantidad de horas que le ha dado a esta ciudad Pablo Villaruel porque siendo empleado municipal se iba a cualquier parte del país con los chicos de yudo y no cobraba viáticos no le pagaban de más ni por un motivo ni por otro? No me banco que a la gente buena se le sigan haciendo cosas porque son mala gente. Que llegan al Concejo Deliberante para hacer este tipo de cosas y no preocuparse por cosas que corresponde. Mientras este intendente firmaba un convenio que les va a solucionar la calidad de vida a los productores de nuestra zona, acá en el Concejo deliberante por 'un puterío barato' como se dice en la calle, había montado toda una escena institucional. Teníamos gente que le cuesta al municipio 6 millones de pesos discutiendo sobre un chisme de barrio”, agregó.

Entonces, el intendente explicó su versión de los hechos: “El expediente se creó el 5 de noviembre de 2015, creado por la época de (el ex intendente peronista Juan Antonio) Agulles cuando una vecina solicitó un terreno. Se le adjudicó el terreno, algo que ocurren en el 90% de los terrenos de Malargüe, es decir cuando se compran con actas de tenencias y hacen sesiones por posesión de derechos. Para que los vecinos lo tengan en cuenta”, dijo primero. Luego agregó: “Pablo Villaruel compra los adelantos en 2017, luego en 2018 se presenta en el municipio como vecino- el intendente era Vergara Martínez- donde había comprado la cesión de derechos. El 6 de enero de 2021 este intendente que ha respetado todos los dictámenes jurídicos del municipio decidió desadjudicarle a quien tenía el dominio originario y adjudicarle a la persona que había comprado los derechos. En este caso Villaruel y su señora. El decreto autoriza a que se desajudique y se adjudique, pero hay un detalle no menor. En este caso como los todos los terrenos, primero se adjudica y luego se desajudica y lo mandé al Concejo Deliberante. Este decreto está desde febrero 2021 en el Concejo Deliberante y luego pasaron al acta definitiva del acta de tenencia.

En todo este proceso, Villaruel era el coordinador de la Escuela de yudo como lo fue siempre. "Les pido a todos los malarguïnos que sepan que él con su buena voluntad decidió prestar esa casa., que hizo con comodato. (...)Es muy injusto que hagan circo mediático. Pero además, lo que quiero que quede claro que el decreto es del 2021 no era ni candidato ni funcionario y es un expediente que comienza en 2018 y culmina en 2021", finalizó Ojeda.