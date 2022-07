Por qué el dólar arriba de 300 ya no sorprende a nadie

Tras una semana complicada para el Gobierno nacional, marcada por la brecha cambiaria, las criticas de Alberto Fernández al campo y las nuevas restricciones del Banco Central, crece la la incertidumbre en torno a la gestión del Frente de Todos.

La Mesa del Poder en esta ocasión contó con la participación de Beto Valdez. Los periodistas analizaron "la alianza de la Iglesia con los movimientos populares, la naturalización de los argentinos con el precio del dólar blue y la huida de Hugo Moyano que fue socorrido por la Policía para salvaguardar su vida".

Lejos quedó el viejo Hugo Moyano

A raíz de los violentos episodios que se registraron en la sede del club Independiente de Avellaneda, donde hinchas de la institución se enfrentaron contra la Policía y Hugo Moyano, presidente del Rojo, tuvo que irse escoltado en un auto blindado luego de aprobar el presupuesto del ejercicio 2022-23. Sin embargo, el foco del conflicto fue porque el sindicalista de la CGT está ignorando las peticiones de sus socios de llamar a elecciones, que las reclaman desde hace un tiempo, para cambiar la vida institucional de la entidad deportiva.

Por esta razón, el periodista Beto Valdez expresó que antes de la asamblea presupuestaria, miembros de la lista opositora se reunieron con Moyano y les declaró que no quiere saber nada con Independiente, pero el que se aferra al poder es Héctor Maldonado. "El dirigente de los camioneros no está bien de salud y el que resiste en el poder es el secretario general de la entidad. Además, posee el apoyo de una facción de una barra, por eso no se van", comentó.

Por otra parte, Alejandro Cancelare destacó cómo han cambiado "los humores sociales de los ciudadanos y la medida de Moyano para resguardar su vida, que representa una cosa inédita para su investidura". "Tuvo que ser socorrido por la fuerza pública para lograr salir del foco del conflicto. Esto marca a las claras que ya no posee la prepotencia que tenía tiempo atrás", remarcó el periodista.

El mundo de la contención y no de la solución

Tras las duras criticas que realizó el presidente Alberto Fernández hacia el campo, Alejandro Cancelare adelantó lo que piensa Daniel Menéndez, quien trabaja para el Ministerio de Desarrollo Social siendo subsecretario de Políticas de Integración y Formación y como coordinador nacional del movimiento Somos Barrios de pie. "Desde el espacio creen que Alberto presionará a los productores de granos para que liquiden las divisas y vendrán posibles controles en la cadena de precios. Además, ellos creen que las asignaciones serán incrementadas por medio de un decreto presidencial. Son las sensaciones que me han manifestado, ya que las medidas tal vez sirvan para paliar que ninguna personas de algún movimiento, genere una chispa que el Gobierno no podrá apagar", desarrolló.

Por otra parte, Beto Valdez contó que la Iglesia Católica por intermedio del Papa Francisco está muy enojado con la pobreza que está generando la gestión presidencial de Alberto y Cristina. "Su enojo se debe a que hay argentinos de la clase media que están asistiendo a Caritas para poder comer un plato de comida. Por eso, apoyan la medida de Juan Grabois que le pide al Estado el salario universal", señaló.

Sobre esto, Rabanal sostiene que la ayuda social no da para más en las cuentas del país y que el Gobierno está confundido con su manera de actuar. "El esquema de asistencia social está totalmente sobrepasado y la Iglesia carga contra las instituciones porque está tratando de recuperar lugares que ha perdido con los años. Estamos describiendo un mundo de contención y no de solución. Por eso, el Gobierno se confunde con la tarea de estos movimientos y no está tomando las decisiones para terminar con esta miseria", afirmó.

¿Nos sorprende el dólar superando los $300?

Al terminar la semana, el precio del dólar paralelo marcó su piso y superó ampliamente los 300 pesos. Para una parte de los argentinos, esta suba no los toma por sorpresa. Es más, la gente ha naturalizado la volatilidad cambiaria, cosa que aún el Gobierno no reconoce y sigue apostando por un dólar subsidiado. "Nadie pude decir cuánto vale el precio del dólar y menos el del dólar blue", dijo Rabanal.

El periodista señaló que hasta los arbolitos especulan con "el precio de la cotización de la divisa paralela y esto significa el primer síntoma de la crisis económica nacional, donde el Gobierno no hace nada para reaccionar al respecto". "El dólar blue cotiza en $350. Esto no significa que eso vale realmente, sino que tiran ese número para vender y cubrirse, lo mismo realizan todos los comerciantes del país. Sabemos que el dólar es el pánico de los argentinos y su volatilidad es síntoma de una crisis que el Gobierno todavía no hace nada para encontrar una solución", remarcó Rabanal.

