Hugo Moyano culpó a Patricia Bullrich por la batalla de Avellaneda

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, afirmó que "la semana próxima se decidirá la fecha de elecciones" cuando las listas aspirantes al poder acudan a una reunión con la Junta Electoral para retomar el calendario interrumpido por la Justicia en diciembre del año pasado. Además, tratando de sacarse de encima su responsabilidad, apuntó contra Patricia Bullrich por los enfrentamientos entre los hinchas con la policía que sucedieron el viernes en las inmediaciones del club mientras en el interior había asamblea para tratar el presupuesto.

El dirigente, que tuvo que salir escoltado mientras a los pocos metros los hinchas se enfrentaban con la policía, ratificó que el oficialismo no apelará la medida de la Cámara, que el 12 de julio pasado revirtió el fallo de primera instancia que postergó el acto luego de la impugnación a la lista del candidato opositor Fabián Doman.



"No vamos a apelar, la semana que viene se decidirá la fecha de elecciones. Los que fueron a la Justicia fueron ellos, no nosotros, y la Junta Electoral fue la que comprobó que no estaban en condiciones de participar", enfatizó en diálogo con Crónica TV.



Moyano, de 78 años, candidato a la reelección, hizo el anuncio al día siguiente de la caótica Asamblea de Socios en la sede de Avenida Mitre 470, donde se produjeron graves incidentes entre manifestantes y la policía.

"Las imágenes fueron lamentables y demuestran claramente las intenciones que tiene un sector de Independiente, de deteriorar a la conducción del club, sin esperar que se den las elecciones como corresponde", opinó.

El líder sindical se quiso sacar su responsabilidad en la crisis terminal que afecta a Independiente y culpó por la violencia a Doman, a su candidato a vice primero e intendente de Lanús, Néstor Grindetti; a la abogada Florencia Arietto, del partido Juntos por el Cambio, y a la presidenta del PRO Patricia Bullrich.

"No hay ningún tipo de dudas, todo esto es un tema político, quieren hacer creer que estamos en el peor momento", respondió al ser consultado por las intenciones del frente opositor a su gestión.

"Los momentos más difíciles, dramáticos y dolorosos fueron cuando Independiente estaba en la B y tuvimos que hacernos cargo para sacarlo de esa situación y terminar el estadio", diferenció.

"Lo que pasó ayer fue vergonzoso. Tengo entendido que muchos detenidos no tiene nada que ver con Independiente. Este sectores tratan de apoderarse del club y deteriorar a la Comisión Directiva", denunció.

Moyano aceptó que "la gente no está conforme con los resultados" deportivos pero desligó ese descontento de la situación institucional. "El club está en orden, todo lo que dicen es verso. Dificultades tenemos como todos, ¿quién no tiene dificultades hoy?", se preguntó.



En las sospechas por los hechos de violencia ocurridos este viernes, el jefe de Camioneros también incluyó a Pablo "Bebote" Álvarez, exlíder de la barra brava del club.



"Bebote Álvarez no pudo participar de las elecciones porque no tenía las cosas que corresponde. Ayer había gente de él, pero él no sé, está escondido. Esos tipos son guapos pero abajo de la cama. Están constantemente amenazando", dijo.



La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) informó que unos 15 policías resultaron heridos y 48 personas fueron detenidas durante los disturbios en la sede de Avellaneda. A todas ellas se le aplicará el derecho de admisión.



La violencia sobre los alrededores de la sede, que se extendió por más de una hora, provocó además la rotura de al menos dos patrulleros y numeroso mobiliario público. También resultaron agredidos un periodista del canal C5N y un camarógrafo de la señal Todo Noticias (TN) que trabajaban en el lugar.



Cientos de socios e hinchas de Independiente se acercaron hasta la puerta de la sede a protestar y pedir que se fije una fecha para los comicios.



Los incidentes comenzaron cuando algunos manifestantes se desplazaron hacia una de las calles laterales de la sede para interceptar la salida de Moyano y el resto de los dirigentes oficialistas.



Desde entonces y por espacio de más de una hora, los socios mantuvieron un enfrentamiento con la policía en el que se intercambiaron piedras, gases lacrimógenos y disparos de bala de estruendo.



La Aprevide decidió la suspensión del partido que Independiente debía jugar este sábado ante Atlético Tucumán en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y lo reprogramó para el domingo a las 11 en cancha de Platense, sin público.



Esta modalidad de jugar en campo neutral y a puertas cerradas se evaluará para los siguientes partidos como local de Independiente, adelantó el titular de Aprevide, Eduardo Aparicio.