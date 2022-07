Juntos por el Cambio respondió a Alberto Fernández por las exigencias al campo

Diferentes políticos de Juntos por el Cambio reaccionaron ante los dichos del presidente Alberto Fernández sobre la situación del campo. El jefe de Estado aludió a que los productores no 'liquidan la cosecha' por la brecha cambiaria cuando el país los necesita. "Entendamos lo que nos está pasando. Es la oportunidad de crecer con dignidad. Sepan los que me quieran torcer el brazo que no van a poder torcerlo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes", expresó luego el primer mandatario.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, declaró que el campo es 'uno de los pocos sectores que con incentivo económico puede generar gran desarrollo productivo y nuevas fuentes de trabajo para millones de argentinos". El economista luego afirmó que 'el primer paso para que prospere es que juntos podamos resolver las trabas que tienen', aludiendo al pisoteo impositivo oficialista hacia el sector más productivo del país.

El diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, respondió a los dichos del presidente:" Para ganar tiempo, el gobierno puede tomar alguna medida económica de corto plazo, como eliminar las retenciones por un mes para acelerar la liquidación del campo, o de mediano plazo, como desdoblar formalmente el mercado cambiario, pero nada de eso resuelve el problema de fondo".

"La incertidumbre brutal que paraliza la economía, genera mucha angustia en la población; la gente está harta y quiere que la oposición haga algo, pero nuestro rol no es el de gobernar y mucho menos el de presionar para que caiga el gobierno, que tiene que irse solo por las urnas", sentenció el legislador.

La crisis es de naturaleza política y no se va a resolver hasta que ocurra una de dos; o el gobierno muestra unidad (CFK y AF con Batakis) anunciando un plan concreto, o se van

El diputado de Juntos por el Cambio, Waldo Wolff, se sumó a la ola de críticas. "¿Sabe cuál es el problema, Presidente Fernández? Para Ud. el esfuerzo siempre lo tiene que hacer el otro. El primer cepo que Ud. debe remover es el suyo, el cepo político que le puso la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y en el que Ud. se encerró. Está destruyendo todo. Deje de retar y gobierne", expresó el político opositor.

El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, respondió directamente a las acusaciones del primer mandatario:" ¿Quién le tuerce el brazo al Presidente? El campo ya liquidó U$s 20 mil millones, no se le puede exigir que liquiden otros 20 mil millones si la brecha cambiaria es superior al 100%. Este mensaje de Alberto Fernández sólo aportó grageas de desesperación, no sumó credibilidad".