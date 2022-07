Obra pública en peligro: las dos exigencias de la construcción para Rodolfo Suarez

La semana pasada, se reunieron funcionarios del Gobierno provincial y referentes de las cámaras de construcción en el Ministerio de Infraestructura. Desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza (Camarco) manifestaron que la reunión fue positiva, pero le exigieron al Ejecutivo mejores condiciones operacionales para seguir con el calendario de obras proyectadas para este año.

Entrevistado por MDZ Radio, José Candeloro, presidente de Camarco, comentó que “debido al incremento desmedido de los insumos por la inflación y el faltante de materias primas para construir, hace que la obra pública quede paralizada”. Sin embargo, el titular de la cámara sostuvo que “si la provincia actualiza los valores de los materiales e insumos mes a mes y recorta los plazo de pago, las obras seguirán su marcha”.

“La especulación, la inflación, el incremento de los insumos y el sobreprecio de algunos materiales, provocan el combo explosivo para que la obra pública quede paralizada”, explicó el entrevistado y agregó: “Por eso, le pedimos al Ejecutivo que acorte los plazos de pagos, que son de 60 a 30 días. Además, le pedimos que las actualizaciones de precios de los insumos sean de carácter mensual, es decir, mes a mes. Esto nos ayudaría a sortear este momento de especulación”.

Al mismo tiempo, remarcó que las consecuencias que se pueden desencadenar al no atender estas demandas, es que desde “las empresas empezarán a despedir a sus empleados y estas personas volverán a la informalidad laboral, ya que no les conviene pertenecer a este sistema”.

”Al paralizar la obra pública, las empresas tienen que reacomodar sus estructuras al no percibir el dinero suficiente. El paso siguiente que toman los ejecutivos es despedir a su personal y cuando se despide a un empleado de la construcción, la persona pasa a los planes sociales y esto es lo más grave. Al tomar esa decisión, después no le interesa volver al sector, porque mientras cobra el plan y las changas que hace, no le conviene seguir en el trabajo formal”, afirmó.

En tanto, si el problema de fondo de la economía no se resuelve y el Gobierno nacional no toma las cartas en el asunto, desde la Cámara Argentina de la Construcción delegación Mendoza sostienen que “es una posibilidad que la obra pública quede paralizada a causa de que los niveles de inflación hace difícil sostener las estructuras”.

Después de las exigencias de los referentes de la construcción a la gestión de Rodolfo Suarez para seguir con el cronograma proyectado, José Candeloro aseguró que mañana se reunirá nuevamente con el Ejecutivo provincial. “Hemos tenido recepción a nuestros pedidos del viernes pasado y mañana nos reuniremos con las autoridades para tratar sobre la actuación de los precios de los insumos y agilizar la determinación de precios”, sentenció.