La contundente amenaza de Grabois contra Alberto Fernández que resquebraja al FDT

Este miércoles movimientos sociales salieron a la calle a expresar su malestar con la política económica del gobierno nacional. Entre ellos, la UTEP de Juan Grabois, quien se mostró muy duro contra el gobierno de Alberto Fernández y los dirigente del Frente de Todos que él mismo integra. "Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”, disparó a modo de amenaza con evidente malestar.

“¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la puta madre! Es obvio que esto no da para más", agregó el dirigente social que no solo criticó la negativa de Alberto Fernández a la aplicación de un salario básico universal sino también a la obsesión de Cristina Fernández de Kirchner por la Justicia.

“En este momento el problema de Cristina no es nuestro problema. El principal problema es la miseria que hay en Argentina”, dejó claro Grabois.

"El problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, remarcó al mismo tiempo que criticó a los dirigentes políticos por "estar en un cumple".

“Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa. Proponé algo", expresó a los gritos. "No digas que hay que calmar a los mercados, vení y calmamos a nosotros", adhirió.

Y esa no fue la única crítica directa hacia el presidente. “Alberto mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos para salir de la indigencia”, aseveró.

“¡Es obvio que esto no da para más!. Nosotros tenemos la obligación, nos guste más el Gobierno o nos guste menos, de salir a denunciar esto y luchar por medidas concretas. Porque si no estamos traicionando nuestra función como dirigentes”, finalizó.