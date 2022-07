Alberto Fernández reveló su sueño imposible y apuntó contra los medios

El presidente Alberto Fernández destacó que no quiere "ser el mejor presidente de la Argentina, sino el presidente del mejor país del mundo" en el acto del otorgamiento del crédito Casa Propia. El primer mandatario encabezó la celebración junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. La entrega de la vivienda 60.000 se llevó a cabo a las 11:30 en Avellaneda.

Fernández comenzó el discurso hablando del proceso de la entrega de viviendas: "Siempre digo que no hay momento más grato que el momento en el que uno ayuda a una familia a tener su techo. Es un derecho humano que todos deberían tener. Hace unos días en Tucumán entregamos la casa 50.000. Ver sus caras es tan gratificante que me llena el espíritu y el alma. A los que les cuesta tener una casa, encuentran un Estado que los ayuda".

El jefe de Estado luego profundizó sobre la problemática mundial y criticó a los medios. "Son momentos muy difíciles en el mundo. Momentos trágicos. Enfermos y guerra. Todos perdimos a alguien. Nunca hay que olvidar que a pesar de que muchos siembran desaliento y desesperanza en la gente no todo es lo mismo. La Argentina tiene 5.000 obras públicas en marcha. Son importantes", destacó.

Luego el mandatario reveló su sueño más preciado: "Me acordé de que en algún momento de la campaña dije algo que sigo creyendo. ¿Saben cuál es mi mayor anhelo? No es ser el mejor presidente de la Argentina, sino ser el presidente del mejor país del mundo. Sé que tengo que poner todo mi esfuerzo como presidente y que tengo que luchar contra los que especulan, contra los que hacen las cosas más difíciles. Todos los conocemos. No dediquemos mucho tiempo porque los diarios después se dedican a eso".

Fernández sentenció que "ni la obra pública ni la vivienda se va a paralizar por nada. Mientras haya un argentino que necesite vivir mejor, ahí vamos a estar. Donde nace un argentino, nace un derecho".