Una agenda caliente: dudas, grieta y preocupación por el futuro

Incertidumbre política y una grieta dañina. Cómo producir y generar más trabajo. Inseguridad y mejora en la justicia. Tres de los temas que más preocupación generan entre empresarios, representantes institucionales, dirigentes sociales y políticos de Mendoza que este viernes participaron de la presentación de la doble portada de MDZ y que pudieron dialogar en las distintas instancias de encuentro, tanto en el diario como en MDZ Radio.

“Se hace invivible si seguimos así”, comentó un referente empresario tras analizar la tensión y las dificultades que se presentan para la mitad de la población en Argentina. El conflicto político en el Gobierno nacional, problema que se encarna en las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es lo que más preocupa de cara al futuro inmediato. “No puedo predecir qué puede pasar en Argentina, la situación de imprevisibilidad es agobiante para todos, también para quienes gobernamos. Las internas solamente dificultan la gestión. Estamos viviendo una novela en la política nacional”, dijo el gobernador Rodolfo Suarez. “La única política de estado que ha mantenido este gobierno es la incertidumbre”, agregó el diputado nacional Omar De Marchi luego. Incluso dirigentes más ligados al oficialismo nacional tienen las mismas dudas, aunque con otra esperanza. “Las peleas políticas están tapando todo lo bueno que se hace y que no se ve, como las mejoras en la producción. Tiene que haber más prudencia”, explicó un dirigente peronista.

Cornejo y Petri, dos de los radicales que hacen planes para el 2023.

Entre los empresarios, el punto común es cambiar las condiciones para generar otra dinámica y empleo. Allí la falta de certezas a nivel macroeconómico es lo más complejo: inflación, cepos, problemas para el movimiento de divisas y, a nivel local, más presión tributaria.

Aún a pesar del contexto adverso, también hubo espacios para destacar hechos positivos. “Decían que no se podía. Lo hicimos y nos está yendo muy bien”, comentó un empresario tras la presentación de la doble portada de MDZ, en el Hotel Hyatt. Incluso el empresario reveló un dato particular: a nivel global las grandes compañías tienen un alerta con dos países en la región a la hora de invertir. Las casas matrices de muchas empresas globales desaconsejan invertir y hasta retraen proyectos en Perú y en Argentina debido a la incertidumbre política. Sin embargo, no es una situación inamovible. “Lo mencionan, desaconsejan invertir en Argentina por los riesgos, pero se puede cambiar esa realidad”, aseguró el empresario.

Empresarios y políticos estuvieron analizando la realidad.

La grieta fue uno de los ejes. “Hay grieta en todos los órdenes de la vida pública. En la política, entre los empresarios. Hay que terminar con eso al menos para ponerse de acuerdo en algunas cosas. Si cada gobernador de Mendoza hubiera tenido una política de estado propia, tendríamos 10 ejes que se mantendrían”, opinó otro empresario integrante del Consejo Empresario Mendocino. Allí, aparece otra clave: desde ese organismo trabajan desde hace décadas para aportar ideas, soluciones e instrumentos que ayuden. Pero en el camino recorrido hallaron obstáculos. “La política no entienden muchas veces que no es una competencia. No se dejan ayudar”, aseguró el empresario.

Seguridad y justicia

La otra demanda social que crece tiene que ver con la seguridad y la administración de justicia. El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, reconoció esa demanda social y aseguró que la solución demanda trajo en todos los poderes. Es decir, en el Poder Judicial (tanto en Tribunales como en el Ministerio Público Fiscal) como en el Ejecutivo a través de la prevención. "Sin embargo, el aparato disuasivo del Estado compuesto por el Poder Judicial y la Policía de Mendoza no está funcionando, sino los mendocinos no vivirían todos los días estos actos delictivos. Asimismo, se necesita mayor presencia de la policía para prevenir los delitos menores que han aumentado en este tiempo y se vuelve inviable cualquier política de seguridad, cuando el 50% de la población se ubica por debajo de la línea de la pobreza. A todos nos preocupa la inseguridad y es necesario darle esa sensación al ciudadano", aseguró el presidente de la Corte.

Omar Parlermo y Alejandro Gullé.

El rol de la justicia también quedó expuesto. En base a la sentencia del máximo Tribunal que marcó el camino para endurecer las condenas en los delitos en grado de tentativa, hubo mucho debate sobre el rol de cada sector. Así es que Omar Palermo, ministro de la Corte y quien votó en disidencia en ese fallo, explicó que es positivo que el Ministerio Público Fiscal tenga consonancia con la política criminal del Gobierno, pero que los jueces no tienen ese rol. Es decir, que los tribunales donde se deciden temas jurisdiccionales no tengan permeabilidad con la política.