Luis D'Elía denunció un pacto entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri para "destituir a Alberto"

Tras el discurso de Alberto Fernández en homenaje a los 48 años del fallecimiento del ex presidente Juan Domingo Perón y antes de que hable Cristina Kirchner en Ensenada, el dirigente social Luis D'Elía denunció un "movimiento destituyente sobre Alberto" con "una pata en el macrismo y otra en el cristinismo".

"Me pareció un Alberto Fernández muy ligado al discurso del Perón del 73, hablando de unidad, de consolidar un proyecto común. Lo vi con la mirada alta, volando alto", sostuvo D'Elía.

"Alberto viene dando durísimas batallas en el plano nacional e internacional. No le gusta actuar, está ajeno a la tribuna muchas veces berreta. Alberto siempre busca el recato, como profesor de derecho e hijo de un juez", agregó el dirigente social.

De repente se creó una empresa que compró 1.200 camiones a gas, se llama NRG Proppants, sorpresivame gana la licitación de la extracción de arena de Vaca Muerta y el flete

Pingüe negocio si los hay.

Las malas lenguas dicen que el dueño es un joven Político Argentino — Luis D'Elia (@Luis_Delia) July 1, 2022

D'Elía luego apuntó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró: "Cristina ha elegido un camino. En lo que va del año se reunió dos veces con el embajador norteamericano, le declaró la guerra a los movimientos sociales, prefiere reunirse con Melconian y La Mediterránea y avala a todas y cada una de las represiones de Berni. En todo caso, la que está abandonando el kirchnerismo es Cristina".

"A mí más que las elecciones lo que me preocupa es el rumbo de las cosas. Veo una Cristina muy abrazada con la derecha clásica oligárquica e imperial, saboteando igual que Mauricio Macri al Gobierno. Pareciera que el movimiento destituyente sobre Alberto tiene una pata en el macrismo y otra en el cristinismo. A partir de la reunión con Melconian, no descarto que sea algo acordado entre ellos", aseguró D'Elía.

"El ajuste y el plan que quiere la oligarquía y el imperio lo quiere llevar adelante Cristina ¿A cambio de qué? No sé, es una mujer acorralada jurídicamente, por ejemplo", agregó el dirigente social.

"A mí Macri me ofreció en su momento negociar con él y como lo rechacé me metió preso y nos quitó planes. Me metió preso no por ladrón o por coimero, sino por mi lucha social", completó D'Elía.