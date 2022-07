Cristina reivindicó a Perón y le respondió a Alberto en un clima tenso

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner disertó en la ciudad bonaerense de Ensenada como parte de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón. Atacó al presidente y sostuvo que "hay que mirar lo que hacen los políticos, no lo que dicen".

Cristina comenzó diciendo: "Yo me acuerdo perfecto lo que estaba haciendo cuando murió Perón. Son hechos históricos, como cuando cayeron las Torres Gemelas, uno siempre se acuerda lo que estaba haciendo. Estaba estudiando y me llama mi vieja llorando diciendo 'se murió Perón'".

"A los políticos hay que mirar lo que hacen, no lo que dicen. Es algo que siempre acostumbro hacer", agregó la vicepresidenta.

"Últimamente encontramos muchos exégetas de Perón, las palabras poco persuaden. Yo persuadí a la gente con hechos y con ejemplos", sostuvo.

"¿Cómo construye Perón el poder? Pide ir al Departamento Nacional del Trabajo, fue en junio del '43. En noviembre lo convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí cazó la lapicera y no la largó más", indicó la vicepresidenta. "En esa Secretaría firmó el aguinaldo, las vacaciones, la Justicia del Trabajo. Se la pasó firmando, tanto firmó el hombre y mantuvo la lapicera, no la largó".

"Usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaban tanto a Perón, por eso lo metieron preso, por eso los bombardeos en la Plaza. Probaron todo con Perón, meterlo preso, prohibir su nombre. Ni hablar del odio a Evita", consideró.

En este marco, le contestó a Alberto Fernández, ya que el presidente había dicho este viernes que "tener el poder no es tener la lapicera, sino poder convencer".

También subrayó: "Necesitamos superar ese odio irracional del que sigue siendo objeto el peronismo. Nosotros le decimos a alguien gorila, pero más que nada nos reímos. No somos agresivos ni queremos desaparecerlos. No está en nuestra ontología".

Sobre la inflación y el recupero del salario dijo: "La inflación destruye la vida de las personas. Yo dije que hay necesidad de llegar a un gran acuerdo para que esto se acabe. Tenemos que animarnos a sentarnos a discutir en serio cuál es la causa de este problema que complica a los argentinos, hay que hacerlo por el bien de nuestra gente, todos sabemos quiénes nos endeudaron. En mis dos mandatos tuve once corridas cambiarias".

Sobre su reunión con Melconian, destacó: "Me gusta hablar con todos. Me junté con Melconian porque escucho a todos. Coincidimos con la economía bimonetaria. Para explicar nuestros fundamentos, me voy a reunir con quien me tenga que reunir".