Billetera mata galán y RTO mata aguinaldo

Quiero ser directo, "ir al grano" como le llaman algunos: vienen a sacarte el aguinaldo, la changa o las horas extras que estás haciendo para terminar de pagar el rojo de la tarjeta, el préstamo a tu viejita, con el único fin de llenarle los bolsillos a sus socios ocultos que hicieron mega-inversiones en talleres de RTO.

Vienen hace años tratando de cerrar unos de los negocios políticos más rentables, después de los registros del automotor. El cálculo que hicieron es fácil y se imaginaron con los bolsillos llenos: son más de 800 mil autos y motos empadronados en la provincia de Mendoza, que todos los años van a tener que pagar para que te miren el auto. Es un curro político. No me cabe ninguna duda.

El marketing oculto de la RTO

Cientos de personas con las que me he encontrado en la calle cuando convoqué a protestas genuinas y pacíficas en contra de la RTO y su implementación, me comentaban que estaban de acuerdo porque la revisión técnica salva vidas. Yo lo llamaría una excelente estrategia de marketing: a la gente le gustó y lo tomó como una verdad. Lo que no te dicen es que según las estadísticas oficiales, 89% de los accidentes se deben a fallas humanas, 9% al mal estado de las calles y solo 2% a desperfectos mecánicos. ¿Qué es lo que sí salva vidas? Bueno, podría enumerar:

Educación vial (totalmente ausente) Arreglo de calles (son un desastre y cuando las arreglan tratan de abaratar los gastos para quedarse con un vuelto) Señalética vial (creo que no recuerdo carteles con señalización correcta en los últimos 2 años en Mendoza)

Me duele esto; se nos ríen en la cara.

No fue un bombardeo ruso ni Putin, es la desidia del Estado. De nada sirve que te controlen la dirección, suspensión y rodamiento del automotor cuando están todas las calles y rutas provinciales detonadas y sin estar sufriendo ningún bombardeo ruso, son años de no hacer nada y toda la plata (de todos nosotros) en el bolsillo de algún político.

No entienden nada porque…no entienden. Hoy es imposible y carísimo conseguir los repuestos del automotor, la importación está cerrada con las nuevas medidas y lo poco que se consigue está en dólares billetes. ¡Cómo si manejáramos esa moneda de forma oficial! No hay nada, ni cubiertas, ni parabrisas, lunetas, sistema instrumental, chapería, sistema de iluminación, hasta el matafuegos y botiquín cuesta comprarlos. ¿No entienden que piden cosas que la gente no puede acceder y que ellos mismos entorpecen con sus decisiones y afano de años?

Existe un parque automotor que transita en los departamentos y localidades como único medio de transporte (no hay colectivos de corta distancia) y que son base de la propia economía regional, tanto para ir al trabajo, como para llevar cargas e incluso la propia cosecha con camiones. Hoy día a cualquier asalariado, trabajador rural, fletero o camionero se le hace imposible poner a nuevo estos vehículos, y como lo hemos señalado no generan riesgo de accidente (2 cada 100). A estas familias la RTO les quita no solo su automotor, les quita sus sustento.

Te piden que cumplas pero ellos no cumplen

Yo me pregunto: ¿por qué no cumplen con la RTO para sus propios vehículos? ¿Sabías que más del 50% de los patrulleros están tirados por falta de repuestos? Otro porcentaje que me deja con la boca abierta es que más del 70% de los patrulleros que circulan están destruidos, no tienen cubiertas, suspensión, focos y defensas en condiciones mínimas, imposibilitando la llegada en tiempo y forma dónde se necesita presencia policial.

Meten miedo con una posible multa, pero los mendocinos nos cansamos. Existe mucha presión al Gobierno de turno por parte de los Talleres RTO para poner a funcionar el negocio, sobre todo por parte de los que están detrás del telón, los que van a volverse ricos con los 800 mil automotores que van a pagar más de 3.000 pesos por año, o sea que unos pocos se van a repartir 2.400.000.000 millones todos los años, ese es el verdadero apuro que tienen.

En Mendoza sigue suspendida en muchos departamentos por falta de talleres. Y también porque es mentira que en otras provincias la exigen y multan. Tan solo pregunten a los que viajan por el país. Solo existen casos de controles en San Juan donde por coima te piden la RTO.

Pero los mendocinos dijimos basta. No salimos a protestar, no fuimos a cortar calles, solo una actitud marca la disconformidad: no asistir a realizarla. Un baño de sinceridad mendocina entre tanta hipocresía política.

*Mario Vadillo es abogado especialista en consumo y exdiputado provincial de Mendoza.