Rodolfo Suarez participará del acto del presidente pero no viajará a Buenos Aires

El gobernador Rodolfo Suarez tendrá una intensa agenda oficial este lunes. A primera hora, participará del acto en conmemoración por el atentado a la sede de la AMIA, tragedia de la que se cumplen 20 años. El homenaje a las víctimas se realizará en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, aunque en esta oportunidad no será en el Salón de las Patricias, como solía ser, sino en el hall central de la planta baja.

En tanto, otro de los compromisos que tiene que llevar adelante Suarez este lunes será el que volver a verse la cara con Alberto Fernández. Sin embargo, en encuentro será solo virtual ya que el mandatario optó por no viajar a Buenos Aires y participar vía zoom. No se tratará del único cacique provincial que decidió quedarse en su tierra y no llegar a la Casa Rosada este lunes, a pesar de que se anunciará el financiamiento para desarrollar obras de infraestructura.

Lo cierto es que, tras el anuncio, solo los gobernadores del PJ convocados irán al Palacio de Hacienda para verse, por primera vez, con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, quien buscará apoyarse en ellos para mantener su gestión lo más consolidada posible tras los ataques del ala dura del kirchnerismo.

Argentina grande

Los anuncios que se realizarán este lunes están encuadrados en el plan Argentina Grande que lleva adelante la cartera que comanda Gabriel Katopodis.

Según la información oficial, para Mendoza los fondos se destinarán a la adecuación del viejo túnel del ferrocarril ubicado en alta montaña para que este camino sea utilizado por los vehículos y así lograr descongestionar el paso Cristo Redentor.

Sin embargo, esa obra la lleva adelante la Dirección Nacional de Vialidad, quien llamó a licitación en 2019. Desde la institución indicaron que las tareas, en este momento, se encuentran paralizadas debido a que las bajas temperaturas no permiten continuar.