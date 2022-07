ARA San Juan: Cristina Fernández de Kirchner estalló de furia por el sobreseimiento de Mauricio Macri

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sorprendió a propios y a extraños al publicar dos videos y un extenso escrito en los que critica con dureza el funcionamiento de la Corte Suprema de la Nación en los últimos años. Allí, realizó una comparación entre la actual conformación del máximo tribunal de Justicia y la del gobierno del expresidente Néstor Kirchner.

Pero, entre diversos aspectos abordados, no pudo evitar mencionar el reciente sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por presunto espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan, en relación al hundimiento de la embarcación de la Armada Argentina en 2017. En ese sentido, ironizó acerca de los "guardianes de la impunidad macrista".

Cristina Fernández de Kirchner no se guardó nada en su última publicación.

Concretamente, el fragmento aludido señala: "Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI. Endeudamiento criminal que ningún Fiscal ni Juez ha decidido investigar aún".

"Y por si algo faltaba como prueba, el pasado viernes Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Horacio Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista: junto a Mariano Llorens, el visitador de Olivos y la Rosada, salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz", expresa el escrito.

"La existencia abrumadora de pruebas sobre el espionaje (videos, fotos, grabaciones, testimonios) torna al fallo no sólo en algo verdaderamente escandaloso, sino que además marca un peligrosísimo antecedente: como no pueden ignorar las evidencias probatorias del delito terminan avalando tareas de inteligencia sobre familiares de las víctimas violando así, no sólo la Ley de seguridad interior sino todas y cada una de las garantías construidas en Derechos Humanos después de la dictadura", sostiene Fernández de Kirchner.

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

"De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional", concluye.