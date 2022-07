La dura advertencia de un sindicalista para Alberto y Cristina

La movilización de la CGT del próximo 17 de agosto irá desde la avenida 9 de Julio hasta la Plaza de los dos Congresos con el lema “Primero la Patria” y llevará “la preocupación de miles de Argentinos que hoy sufren el desempleo y una inflación que desvela al conjunto de la sociedad”, alertó José Luis Lingeri, Secretario General de Sanidad.

“El mercado y la economía no son los ordenadores si no la Política”, remarcó el titular de SGBATOS y miembro de la CGT en un mensaje dirigido a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “Es imprescindible mostrar ese frente común que llevó al Alberto Fernández a la presidencia, unido y de cara a la sociedad”, agregó.

“No se puede permitir que grupos minoritarios hagan jugosos negocios ante un mercado especulativo que no tiene bandera, si no la acumulación de dinero y poder” subrayó. Por último, Lingeri remarcó que “todos debemos afrontar la cuota de responsabilidad en estos momentos difíciles; como dice el Papa Francisco de esto no se sale solo ; y las políticas deben trascender a los Gobiernos en aras de la Unidad Nacional”.

El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, confirmó que esa central obrera se sumará a la movilización motorizada por la CGT para el 17 de agosto próximo y planteó que "hay que comenzar un proceso de movilizaciones para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios".

"Nos vamos a sumar a la marcha del 17 de agosto de la CGT, a la que vamos a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares", dijo Yasky en declaraciones a radio AM750.