José Luis Espert en llamas por la situación actual del país

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, explotó por la suba del dólar y, por lo que el entiende, la destrucción de la cultura de trabajo a través de los planes sociales y las medidas del oficialismo. "¿El dólar rumbo a los $300? Efecto Batakis", expresó el legislador bonaerense.

Asimismo, el economista liberal opinó sobre el Salario Único Universal impulsado por el oficialismo y la moratoria jubilatoria provisional. "De algún lado sale esa plata, no podemos seguir regalándola de forma inconsciente", señaló el diputado.

Hijos de puta. Lo lograron. Han destruido la cultura del trabajo después de décadas de planerismo. Verdaderos genocidas de un país. https://t.co/jmjd5hiZdj — José Luis Espert (@jlespert) July 15, 2022

Espert citó el video de una piquetera en el que ésta se quejaba porque le exigían trabajar. "Hijos de puta. Lo lograron. Han destruido la cultura del trabajo después de décadas de planerismo. Verdaderos genocidas de un país", expresó.

Luego, el economista liberal opinó sobre sobre el plan de vigilancia que lanzó el oficialismo para controlar los granos exportados: "Casi un siglo de sustitución de importaciones pero si faltan dólares la lupa oficial siempre va solo sobre el campo. Los proteccionistas felices acumulando dólares y comprando barato los campos. Los buzones que nos comemos los ´piolas´ argentinos. Más boludos que las palomas".

El dólar rumbo a los $300? Efecto Batakis. — José Luis Espert (@jlespert) July 15, 2022

Asimismo, el diputado opinó sobre el Salario Básico Universal que quiere impulsar el oficialismo por decreto o por ley:" El Salario Básico Unviversal (SBU) es un mamarracho total. No es salario sino un subsidio. Ergo le falta el respeto a la gente que realmente labura. Además, es costosísimo fiscalmente (mínimo 2% de un PBI de $80 billones) cuando el déficit ya es casi infinanciable".

No puede haber ninguna moratoria previsional más. Basta de jubilar a personas sin todos los aportes. Los Kirchner quebraron al sistema de reparto por eso. En todo caso, que sea un subsidio. Pero jamás un haber jubilatorio. pic.twitter.com/zyD0hAsqGk — José Luis Espert (@jlespert) July 15, 2022

Por último, Espert destacó la inviabilidad de la moratoria jubilatoria provisional. "Que la gente se jubile sin la totalidad de los aportes es una locura. Esa plata que no fue aportada por la persona jubilada la está poniendo un contribuyente, un comerciante, yo, ustedes. Basta de regalar plata. No podemos seguir regalando plata de forma inconsciente. Este desastre de hoy es fundamentalmente por parte de los políticos. Esto tiene que parar. No se puede seguir gastando el dinero de forma irresponsable. De algún lado sale esa plata".