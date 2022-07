Duras críticas a los arreglos de una emblemática calle de Guaymallén

Los 7 kilómetros del carril Godoy Cruz que la municipalidad de Guaymallén, que administra el radical Marcelino Iglesias, propuso arreglar de forma integral en 2016 en cinco tramos, están en la mira de un senador peronista oriundo de ese departamento. El senador Rafael Moyano asegura que irá a Fiscalía de Estado porque la mayoría de los semáforos no está en funcionamiento y la municipalidad no da información sobre el costo total de la obra. Desde Obras Públicas del municipio afirman que “se está construyendo la central de los semáforos porque son teledirigidos” y que “los costos se han ido actualizando de según lo permite la ley”.

Si fuéramos de Oeste a Este por el emblemático carril Godoy Cruz, podemos visualizar los tramos en los que la obra integral fue pautada. Tres de ellos, ya están terminados. El primero va desde la Costanera hasta la calle Mitre; el segundo de Mitre a Sarmiento; el tercero de Sarmiento a Avellaneda. “Ya están completos y pagados”, sostuvo a MDZ el secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Calvente.

Los otros dos tramos que restan son los que van de Libertad a Urquiza y el de Purísima a Tirasso que a la vez se subdivide en dos tramos (Higuerita los divide). “El cuarto tramo fue licitado por 200 millones de pesos pero al ritmo de la inflación se va a incrementar, y esto la ley nos lo permite hacer”, siguió Calvente. “Hay que sabe que el 60% de la obra es lo que no se ve es decir redes de agua, cloacas, cunetas y canales”, agregó.

Para el senador Moyano, quien fue concejal del departamento cuando el plan para arreglar la calle se presentó oficialmente, “el municipio no da información pese a los reiterados pedidos sobre cuánto cuesta la obra. Hacemos estimaciones y creemos que como cuando empezó costaba 470 millones de pesos hoy podemos estar hablando de más de 1000 millones de pesos. Además no es el número final porque necesita de constantes reparaciones lo que demuestra las deficiencias de la obra y el estado en el que se encuentra”.

Pero el legislador quiere ir a Fiscalía de Estado por un asunto particular vinculado a la obra. “Hay instalados semáforos que no están en funcionamiento. Los accidentes de tránsito son muy comunes. Si recorremos el carril Godoy Cruz, no funciona el semáforo de Las Heras, de Sarmiento, de Alberdi, etc”.

En tanto a este cuestionamiento, Calvente respondió que: “Los semáforos que hemos colocados los hemos obtenido gracias a la intervención de la Provincia por un crédito del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y son teledirigidos. Esto quiere decir que requieren de una central que se está construyendo y que a fin de año funcionará correctamente”.

Para Moyano se trata de “la peor obra de Guaymallén por la falta de consenso entre los vecinos ya que a nadie le preguntaron si querían hacerla y trajo muchas complicaciones en especial a los comerciantes”. Calvente afirmó que la obra, especialmente en el primer tramo, requirió de “mucho diálogo con los vecinos”