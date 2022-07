Argentino muerto en Bolivia: piden sanciones para los responsables

Alejandro Benítez viajó a Bolivia con amigos buscando disfrutar de la nación del altiplano, pero el destino jugó sus cartas y el toque de un camión en la ruta significó el fin de su vida. El exministro de Salud, Adolfo Rubinstein, brindó una entrevista a la FM 99.9 de Mar del Plata en la que analizó el tema de la reciprocidad en esta materia entre ambos países limítrofes.

Rubinstein señaló: “Lo que pasó es inadmisible, pero tiene antecedentes. Hace poco más de tres años hubo un caso similar, un accidente muy parecido pero no fue trágico, con un ciudadano argentino que vivía en Jujuy y que no fue atendido porque no tenía el dinero para pagar un politraumatismo. Eso generó un enorme enojo, no sólo en Jujuy, sino en todo el país. Hay miles de ciudadanos bolivianos que se atienden regularmente en ciudades fronterizas y muchos se atienden en Buenos Aires, pero no sólo emergencias, sino con turnos programados”.

El exministro relató que “con el gobernador Morales comenzaron a emprender un proceso de reciprocidad en la atención, o al menos que la atención fuera resuelta gratuitamente en el sistema público boliviano. En ese momento iniciamos la negociación a nivel cancillería y ministerios de Salud, tuve reuniones con Evo Morales y Macri en la Casa Rosada buscando alternativas para el financiamiento de esa reciprocidad y se habló hasta de gas. Finalmente esas gestiones desembocaron en que, en julio de 2019, firmamos un convenio que daba lugar a una hoja de ruta para que en un plazo no mayor a seis meses se concrete la reciprocidad entre Bolivia y Argentina. Evidentemente, eso no ocurrió”.

Rubinstein exigió que los responsables de lo sucedido sean sancionados pero también aseguró que hay que solucionar el problema de fondo poniendo en práctica esa reciprocidad.

Por otro lado, al respecto de las vacunas covid vencidas —cuyo vencimiento fue prorrogado por el Anmat— señaló: “Cuando uno compra vacunas, piensa en tener una cobertura del 100% de la población, no se puede especular. Si tenés 1.000 personas que necesitan vacunas, se tienen que comprar 1.200. Si no se aplican esas vacunas, por muchas razones es bastante común que se venzan, porque siempre se compra de más y está bien que así sea. Lo que está mal es el escrache que hicieron conmigo, que ahora se les vuelve en contra porque les pasa lo mismo”.