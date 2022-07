Los cambios en un organismo porteño clave, más tensión con los aliados y la cumbre de mujeres PRO

La Legislatura porteña tendrá un condimento especial. Es que allí se designó en estas horas a un vidalista de pura cepa al frente del directorio del codiciado Ente de Servicios Públicos, con el consenso de Horacio Rodríguez Larreta.

Se trata de José María Grippo, “Jocho”, ex secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal durante los últimos dos años y medio en la Provincia e histórico asesor de Federico Salvai, histórica mano derecha de la diputada nacional.

La designación de Grippo se dio luego de que, por un tema administrativo, el vidalista Santiago López Medrano decidiera quedarse en la Corporación Sur, el organismo que se ocupa del desarrollo del sur de la Ciudad.

Así Larreta decidió dejarle ese lugar a Vidal, quien aún no decidió qué le deparará el futuro pero sigue con giras por el Interior del país para intentar reforzar su imagen nacional.

Grippo tiene un bajísimo perfil y es abogado. De hecho estuvo trabajando en el estudio que abrió Salvai con el ex ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, cuando dejaron la función pública en diciembre de 2019. Luego fue a trabajar por un breve período con el vicejefe porteño Emmanuel Ferrario en la Legislatura porteña hasta que hoy tendrá un nuevo cargo.

El Ente de Servicios Públicos ha sido, durante años, un lugar para la política. Aunque tienen funciones de control y hasta puede imponer sanciones a las empresas contratistas en distintas materias, desde la recolección de residuos hasta el sector salud, logró mudarse y tuvo un período de modernización.

El directorio, que tendrá a “Jocho” como presidente, se completó con José Pafundi por la Coalición Cívica, Bernarda Fait del Partido Demócrata (quien renueva su banca allí), Javier Riaño por el Frente de Todos (por el sector del gremio de estatales UPCN) y María Eugenia Michielotto, por el cupo de las ONG de Consumidores, y hermana de Paola, la diputada del PRO que ya presidió el organismo con escasos resultados.

Paralelamente en la Legislatura porteña los ánimos vienen caldeados. En especial, tal como adelantó MDZ, con la presentación de un proyecto de Roberto García Moritán y su compañera de banca, Marina Kienast, vinculado a la reciprocidad entre la Ciudad y las provincias cuando utilicen servicios públicos vecinos que no son porteños. Ayer Larreta dijo estar en desacuerdo con la iniciativa que, cuando se lanzó, nadie en Uspallata estaba al tanto. Siquiera en la Legislatura. Moritán piensa que el jefe comunal no entendió el proyecto. En Uspallata siguen quejándose. “¿Para qué viene a las reuniones con Felipe (Miguel) para ver temas parlamentarios si después presenta proyectos sin avisar?”, se preguntan en el segundo piso de la sede gubernamental de Parque Patricios. Detrás de él está el funcionario Yamil Santoro, quien es el cerebro de muchos proyectos del bloque Republicanos Unidos. Por poco la bancada no presenta una iniciativa para cobrarle el uso de hospitales públicos a los extranjeros tras el caso del argentino que murió por no ser atendido en Bolivia. El bloque de Javier Milei les ganó de mano.

Este tema no llegó a colarse la noche del miércoles cuando la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, convocó a un grupo de mujeres larretistas a participar del Operativo Frío. Se trata de un grupo que ya viene reuniéndose y tiene diálogo directo en un Whatsapp. Además de la ministra se la vio a Soledad Acuña, ministra de Educación y futura madre de su primera hija, en primera fila. El área social fue el primer cargo de importancia para Acuña: fue viceministra de Desarrollo Social en el primer mandato de Mauricio Macri cuando María Eugenia Vidal fue ministra. Para la titular de la cartera educativa viene una etapa distinta, no solo por los cambios en su vida privada: es una de las elegidas por Larreta para subir su perfil y transformarse en una opción para su sucesión. Incluso, el fin de semana pasado se la vio sonriente en el escenario en el acto por los 20 años del PRO junto a Jorge Macri, el principal aspirante hoy a suceder al jefe de Gobierno.

También entre el grupo estaba la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri quien ya ocupó, no solo el cargo de ministra, sino que su primer trabajo de relevancia en el PRO fue, justamente, a cargo del BAP, Buenos Aires Presente, el organismos que se encarga del Operativo Frío, entre otras cuestiones.

Las mujeres PRO posaron sonrientes a pesar del frío. Con camperas amarillas, supervisaron el trabajo de los asistentes sociales. Allí también estaba la ex diputada Carmen Polledo, hoy subsecretaria en el área que controla Fernando Straface – el secretario General porteño – y la asesora del jefe de Gobierno, Julia Pomares. También estuvieron Milagros Maylin, secretaria de Bienestar en el área de Salud, y la secretaria de Atención Comunal, Julia Domeniconi.

Sorprendió la presencia de la diputada nacional Silvia Lospennato. No tanto al interior del grupo, porque pertenece al chat, sino en una movida de gestión del larretismo. Aunque viene participando de una mesa de agenda que se reúne los lunes y ella comparte la actualización de los temas parlamentarios (ya extraño porque el jefe comunal tiene a Álvaro González para ello), no es usual que participe de temas de gestión.

Básicamente porque, además de ser legisladora por la Provincia de Buenos Aires, justamente ayer fue el mismo día en que, en secreto, Larreta se reunió con el mentor de Lospennato, Emilio Monzó, a quien la diputada abandonó progresivamente desde 2018.

Esa cumbre que sirvió para terminar de cerrar la posibilidad de que Monzó se incorpore al armado larretista. Otro giro más en la vida política de la legisladora. Una calesita PRO.