Silvina Batakis priorizó los mercados y demora los pedidos de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora

Silvina Batakis enfocó su conferencia de prensa de esta mañana en enviarle un mensaje a los mercados para intentar evitar que se agrave la corrida cambiaria que dejó al dólar financiero y al blue cerca de los 300 pesos. Para cumplir su objetivo, la Ministra de Economía se encargó de ratificar las metas asumidas ante el FMI por Martín Guzmán y aseguró que continuará intentando bajar el déficit fiscal. Por eso volvió a cajonear los reclamos de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora como el salario básico universal.

El director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre, dijo hoy que hay una "contundente dirección al equilibrio fiscal y a las metas pactadas con el FMI", en las distintas medidas anunciadas esta mañana por la ministra de Economía, Silvina Batakis.

En una publicación en la red social Twitter, luego de la conferencia de prensa de Batakis, Aracre hizo referencia a la "contundente dirección al equilibrio fiscal y a las metas pactadas con el FMI".

Asimismo, consideró que, "si la conferencia de prensa de la ministra Batakis no calma a los mercados, hay que dudar de la racionalidad económica y empezar a sospechar de prejuicios ideológicos". Batakis anunció una serie de medidas con el objetivo de reducir el gasto y tender a una "convergencia al equilibrio fiscal" para defender "la solvencia y el prestigio del sector público".

Entre las principales medidas, dispuso la extensión del congelamiento de personal a todos los organismos de la Administración Pública Nacional (APN) que, además, recibirá las cuotas presupuestarias mensuales "solamente acorde con la proyección de caja real". "No vamos a gastar más de lo que tenemos", remarcó al respecto.

Sin embargo, el titular de la CTEP, Juan Grabois, cercano a La Cámpora de Máximo Kirchner, fue el primero en salir a cuestionar los anuncios tras asegurar que "estabilización económica sin redistribución es ajuste". "Faltaron las medidas redistributivas porque actúan en base a lo que piensan que Cristina (Fernández de Kirchner) piensa", sumó en diálogo con Futurock, y prometió iniciar un plan de lucha en reclamo a medidas destinadas a los sectores populares.

Gabriela Cerruti había asegurado también que hubo sectores que quisieron generar "algún tipo de situación que no se dio" y los identificó como aquellos que ante el descenso del dólar blue y tras la reanudación de las conversaciones entre el Presidente y la Vicepresidenta "echaron a correr, en algunas mesas de la City o en algunos lugares de las redes, esos rumores".

"Lamento profundamente que alguien se hagan eco de repetirlos y en el estado en el que vivimos deberíamos ser suficientemente responsables como para poder saber distinguir, ya a esta altura, una cosa de la otra", completó en una crítica a algún tratamiento mediático. En cuanto a la posibilidad de implementar el Salario Básico Universal, la portavoz consideró que "es un plan que en el mundo se ha discutido mucho y en la Argentina también, cuando se discutió en el Frenapo (Frente Nacional Contra la Pobreza)" y refirió que "siempre fue un planteo".

No obstante, explicó "en Argentina ya existen los plantes universales, como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Progresar y muchos otros que se están llevando adelante" y alertó que si bien "todo es motivo de estudio y conversación", aclaró que "no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto, y eso fue lo que dijo la ministra" (por Batakis). Destacó por otra parte que "los proyectos de ley no solo están en el Congreso sino que se están aprobando" y enumeró los de "la industria automotriz, de la nanobiotecnología, el de cuidados paliativos", mientras que el de renta inesperada está en el Poder Legislativo "para su debate".