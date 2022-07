Desde Mendoza exigieron al Indec que le pague a los censistas con urgencia

Diputados radicales mendocinos mostraron preocupación porque el Gobierno nacional no ha abonado a los censistas el dinero por su trabajo realizado. Si bien en algunas provincias el pago se acreditó en las últimas semanas, en gran parte del país aún se adeuda y en Mendoza no han habido novedades al respecto.

"El presente proyecto de Declaración tiene por objeto manifestar que vería con agrado que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), realice con urgencia los actos útiles tendientes al efectivo pago de los honorarios correspondientes a los censistas que trabajaron el feriado 18 de mayo de 2022 en el marco del operativo “Censo Nacional 2022”", reza el documento.

El pasado 18 de mayo se realizó el Censo Nacional, donde más de 750.000 personas trabajaron más de 6 horas, y transcurridos casi dos meses, Indec no fijado una fecha de pago, por lo que se desconoce cuándo podrán tener la plata en sus cuentas aquellas personas que trabajaron para el registro nacional. Algunas personas trabajaron hasta doce horas debido a las dificultades ocasionadas en los territorios a censar.

Los censistas urbanos percibirán $6.000, mientras que los censistas rurales cobrarán entre $8.500 y $15.000 dependiendo de la categoría en la que estén incluídos. Durante la jornada hubo más de 750.000 censistas en el campo de trabajo y la mayoría de los que se postularon para presentar los formularios casa por casa fueron censistas urbanos.

"El monto de la jornada es de seis mil pesos por cada trabajador censista. Simbolizada en el hashtag #paguenElCenso, hace unos días se siente la protesta de los reclutados para el operativo del Censo 2022, por no haber cobrado el trabajo que hicieron para el Indec hace 51 días. Sin embargo, se les exigió a los censistas puntualidad, rapidez y precisión, en una jornada que además fue muy fría, muchos de ellos se inscribieron por necesidad económica, y al día de hoy no han cobrado por cuestiones meramente operativas y burocráticas, tal vez la plata está, pero no se hacen las gestiones con la agilidad que merece", agrega el proyecto mendocino.

"Desde Indec refieren que ya se han firmado las resoluciones y las órdenes de pago, que el Banco de la Nación Argentina está haciendo algunas transferencias, y otras órdenes están en Tesorería General de la Nación, la cual tiene que dar la orden final para que el Banco Nación pueda transferir. Más allá de los comunicados, el Indec continúa sin precisar una fecha de pago concreta. Es menester que esos pagos se hagan a la brevedad, ya que con la inflación galopante que reina en nuestro país dichos estipendios se han visto depreciados, en efecto, se traduce en un 10%, al menos, de pérdida del poder adquisitivo", manifestaron legisladores radicales.

El documento completo