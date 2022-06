A un mes del Censo, los censistas aún no cobran por su trabajo

El Censo 2022 se realizó en todo el territorio nacional hace un mes exactamente. Los censistas que trabajaron durante el feriado del 18 de mayo, aún no cobran el dinero por salir a censar casa por casa. El Indec no puso una fecha fija y hay incertidumbre sobre cuándo podrán tener la plata en sus cuentas aquellas personas que trabajaron para el registro nacional.

En los últimos días, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos emitieron un comunicado en el que manifestaron que están trabajando para solucionar el tema del pago. "Tenemos el agrado de comunicarnos con vos para darte nuevamente las gracias por tu trabajo en el Censo 2022 e informarte sobre el trámite de pago de la estructura censal“, reza el documento que envió Indec el pasado viernes. Y agrega: " estamos trabajando para completar el circuito administrativo a la brevedad y depositar con rapidez el estipendio a todas las personas que colaboraron en el Censo como censistas, jefes de radio, fracción o asistentes de fracción”.

Sin embargo, varios censistas comenzaron a reclamar ante la falta de una respuesta concreta y además, por que esa plata ya no vale lo mismo que hace 30 días atrás. La galopante inflación del último mes hizo, por ejemplo, que con ese dinero ya no se pueda adquirir la misma cantidad de productos que al momento de realizar el trabajo encomendado.

Los censistas urbanos percibirán $6.000, mientras que los censistas rurales cobrarán entre $8.500 y $15.000 dependiendo de la categoría en la que estén incluídos. Durante la jornada hubo más de 750.000 censistas en el campo de trabajo y la mayoría de los que se postularon para presentar los formularios casa por casa fueron censistas urbanos.

“Queremos llevarte la tranquilidad de que contamos con los fondos para abonarle a todas las personas que realizaron las tareas censales, y que no se demorará el pago”, indicaron desde Indec ante los reclamos de algunos usuarios este viernes.

Por su parte, los censistas rurales comenzaron sus trabajos de registro y de completar formularios durante la primera semana del mes de mayo, por lo que a esa categoría de censistas se les adeuda su paga hace casi un mes y medio.

Quejas por las demoras

Más allá de que Indec insiste en que el pago no está demorado, MDZ se contactó con censistas que manifestaron su enojo ya que durante las capacitaciones les indicaron que pretendían abonar el dinero entre finales de mayo y principios de junio. "Es un bochorno el manejo que han tenido. Ya los $6.000 eran un monto demasiado corto para la tarea a realizar y la demora muestra el destrato que han tenido", dijo Marcos, un censista urbano que trabajó en el departamento de Maipú en Mendoza.

Otros han expuesto la realidad en las redes sociales y también han conseguido que más censistas adeudados se sumen al reclamo. "Necesito el dinero del censo porque no tengo trabajo por mi salud y necesito comprar mi medicación oncológica", acercó un lector de este medio en los últimos días consultando sobre cuándo iban a ver reflejado el trabajo realizado.

Cómo se realizará el pago

Si dentro del Sistema de Registro, la persona cargó un CVU (billetera virtual) o no se cargó el CBU: el pago está previsto realizarse hacia CBU de cuentas de bancos públicos o privados. Si no cargaste el CBU en el Sistema Nacional de Registro de la Estructura Censal, o hayas informado un CVU de una billetera virtual (como Mercado Pago, u otras), Indec informará por correo electrónico las opciones alternativas para que puedas cobrar, debido a que no pueden realizar transferencias a billeteras virtuales. Censistas rurales comenzaron a trabajar semanas antes del día del Censo 2022.

Para los censistas rurales, el pago se llevará a cabo en dos etapas. En la primera instancia, se abonará el componente censal, capacitación y uso de datos ($6.000). Mientras que en la segunda transferencia se abonará el adicional por ruralidad. Se realiza de esta forma para "poder pagar con mayor rapidez a toda la estructura. Si no se recibe en el primer pago la cifra total, se debe a que el saldo podría llegar algunos días más tarde", según Indec.

El rol de cada provincia para la acreditación

En el sistema de pagos, también juegan un rol importante las 24 jurisdicciones. Cada provincia verifica las tareas cumplidas por los censistas y las carga en el registro digital que se envía al Indec.

En un segundo punto, con cada listado completo, la Dirección Nacional del Sistema Estadístico Nacional se comunica con las autoridades de las Direcciones Provinciales de Estadística de cada provincia para firmar la conformidad.

Una vez que la conformidad está autorizada, el Indec realiza el pago en los CBU declarados en el autoempadronamiento por cada persona de la estructura censal. La información de CBU ya la tienen las provincias, por lo que no son necesarios trámites extra en el Indec.