Acusan al kirchnerismo de intervenir la UIF para favorecer a Cristina Fernández de Kirchner

Luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitara esta mañana que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea absuelta en el caso Vialidad, al no poseer elementos concretos sobre supuestos fraudes y asociaciones ilícitas, desde la oposición salieron a manifestar su malestar con respecto al accionar del organismo antilavado que depende del Poder Ejecutivo.

María Eugenia Talerico.

Por esta razón, MDZ Radio se comunicó con María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF y abogada penalista especializada en temas de lavado de activos e integridad financiera, quien acusó a la actual gestión de la UIF de “encubrir a la vicepresidenta con su alegato que responde a intereses políticos, cuando en el expediente hay pruebas suficientes contra Cristina Fernández de Kirchner”.

Desde la UIF sostienen que no hay pruebas suficientes para avanzar contra los acusados, entre los cuales están Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; José López, exsecretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, exdirector de Vialidad Nacional; y los exsubsecretarios de Obras Públicas Carlos Santiago Kirchner y Abel Fatala. Además está acusado el empresario Lázaro Báez.

La exvicepresidenta de la UIF hizo hincapié en que el kirchnerismo tomó control de las instituciones de control que forman parte del Estado. “Fueron cooptados y esto demuestra una falta de autonomía e independencia técnica muy importante por parte de la UIF, que está encubriendo unos de los hechos de corrupción más escandalosos por parte del Gobierno. Lamentablemente, es una maniobra global para lograr la impunidad de Cristina y demuestra la dependencia de la UIF para con la vicepresidenta”, argumentó la exfuncionaria.

Después de que la UIF termine con su cronograma previsto de audiencias, que inició este lunes, seguirá el miércoles y terminará el viernes de esta semana, será el turno del fiscal Diego Luciani, quien presentará su alegato contra los acusados, a partir del 1º de agosto, luego de la feria judicial.

Asimismo, Talerico sostuvo que los alegatos que pondrá sobre la mesa el fiscal serán “el direccionamiento de la obra pública hacia la provincia de Santa Cruz para las empresas que manejaba Lázaro Báez, que lo hizo mediante decretos presidenciales, cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta”.

Un organismo que debe impedir el lavado de activos, responde a una persona. ¡Esto es algo inaceptable!

Cuando seamos Gobierno, trabajaremos con organismos autónomos de todo poder político, protegiendo a los ciudadanos y no a corruptos o privilegiados. pic.twitter.com/oqSr2YUPak — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 11, 2022

“Él permitió desviar y generar sobre presupuestos de obras que fueron pagadas y que no fueron realizadas. Algunas de las partidas presupuestadas se calculaban en el orden del 200% y hay muchísimas irregularidades que se encuentran en el expediente de la causa”, explicó Talerico.

Por otra parte, la Oficina Anticorrupción (OA) era querellante de la causa, pero renunció y desistió de seguir el procedimiento judicial. “La Oficina Anticorrupción desistió hace no mucho y la UFI pidió postergación para alegar, no sé qué orden están esperando. Porque esto obedece a intereses políticos y la impunidad de Cristina es una agenda que la tuvo desde el primer día que asumió. Los únicos proyectos legislativos que circulan desde su asunción buscan modificar la Corte y blindarse judicialmente. Detrás de esto hay un plan orquestado por ella”, agregó Talerico.

Según la exvicepresidenta de la UIF, el fiscal Diego Luciani es una persona prestigiosa de la Justicia y no regalará su trabajo para favorecer a Cristina. “Tiene una trayectoria prestigiosa y no creo que ponga en juego su prestigio favoreciendo a la vicepresidenta. No es parte de la agrupación Justicia Legítima, que se encarga de encubrir el aparato kirchnerista sobre hechos de corrupción y por eso, suponemos que aplicará la ley. Ojalá haga justicia para que los argentinos salgan beneficiados”, concluyó la exfuncionaria.

La tarea del fiscal Luciani

El fiscal tendrá nueve jornadas para presentar su alegato, que iniciará después de la feria fiscal a principios de agosto. Luego expondrán las defensas. Finalmente, el tribunal integrado por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, buscarán dictar un veredicto antes de fin de año.