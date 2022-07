María Eugenia Vidal empoderó a Cristian Ritondo en La Matanza

La ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participó en la localidad matancera de Lomas del Mirador por el Día de la Independencia y los 20 años de la creación del PRO, donde locro por medio el condimento fue político.

La actual diputada nacional por CABA salió a marcarle la cancha a quien la convenciera de que fuera diputada por la Ciudad de Buenos Aires y dejó de ser “orgullosamente bonaerense”, ungiendo a quien fuera su ministro de Seguridad como el candidato a gobernador del vidalismo.

Durante su discurso, en el que además participaron el diputado y ex candidato a intendente de La Matanza Alejandro Finochiaro, el diputado Cristian Ritondo y más de 300 dirigentes y referentes del PRO matancero, Vidal le da un claro mensaje a Diego Santilli, el candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta. Cuestionado por el ala dura del PRO y de Juntos por no conocer la provincia, sin ir muy lejos hace unos días, como lo contamos en MDZ, el senador provincial Joaquín de La Torre cargó duramente contra el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Una fuente cercana a un intendente amarillo del conurbano bonaerense, le confió a MDZ que le va a ser muy difícil a Horacio Rodríguez Larreta poner a Santilli como candidato y agrego: “Mauricio no lo quiere y el Pelado perdió esa impronta que tuvo durante el comienzo de la pandemia. Seguramente, algunos se muestren para un recorrido o una foto, no va más de ahí. Hasta que no haya una definición de quién va a jugar arriba, van a coquetear con todos”.

A la exgobernadora, luego de haber zanjado sus diferencias con el expresidente, quien estaba molesto porque dejó la provincia de Buenos Aires, ya no se la ve cercana al Jefe de Gobierno porteño. La última recorrida en tierra bonaerense Vidal estuvo acompañada por el expresidente Mauricio Macri y por el diputado y candidato a gobernador Cristian Ritondo; la visita a la ciudad de La Plata tuvo como anfitrión al intendente local Julio Garro, que a los pocos días afirmó que su candidato es Horacio Rodríguez Larreta de quien dijo: “No tengo ninguna duda que es una persona que está preparada y preparándose para transformar este país”.

Vidal, que también suena como presidenciable del PRO, en menor medida, empezó a mostrar sus cartas. En La Matanza dejó en claro quiénes son sus candidatos, que contarían con el aval del expresidente Mauricio Macri: “Estamos los que nos comprometemos. Los militantes de verdad están en los lugares más difíciles. Por eso, estamos acá, donde desde hace 40 años gobiernan los mismos, para decirles que no nos rendimos, que no nos vamos y que no vamos a parar hasta ganarles. Después de 40 años de sometimiento, de abandono, de indiferencia, de desamor, este distrito puede tener de intendente un maestro, como es Alejandro para mí. Eso necesita La Matanza. De la misma manera, la Provincia necesita un valiente, la Provincia necesita alguien que la defienda, que la quiera, que la cuide y que le ponga el cuerpo. Ese es Cristian Ritondo”.

Asimismo, la exgobernadora agregó: “Hacemos patria porque no nos bancamos el cinismo de decir que lo que nos pasa es porque estamos creciendo. Hacemos patria porque no nos bancamos verlos pelear por espacios de poder mientras el barco se hunde. Y es nuestro barco, el barco de nuestros hijos. Hacemos patria porque no toleramos el crecimiento de la pobreza que en La Matanza se siente más que en ningún lado y frente a ella solo hay indiferencia. Hacemos patria porque queremos las escuelas abiertas todos los días y no solamente cuando hacen más de 10 grados. Hacemos patria porque queremos vivir en paz, porque quiero recorrer los barrios sin ver carteles de inmobiliarias por todos lados porque la gente se va porque tiene miedo”.

Por su parte Ritondo sostuvo: “El desafío que tenemos en la Provincia y el país es que la gente viva normalmente. Rebelarse hoy es sinónimo de mejorar el sistema jubilatorio, que vuelva a prevalecer el trabajo formal. Rebelarse también es volver al camino que nos señaló María Eugenia en su gobernación, y que era meterse ahí donde nadie se había animado”.

En su discurso el candidato a gobernador y el ministro de Seguridad le pegó un tiro por elevación a Diego Santilli, su compañero de banca en la cámara baja: “Uno no puede querer lo que no conoce. Esa es nuestra gran diferencia, conocemos y queremos a la Provincia. Nosotros no estamos de visita. Vinimos para transformarla. Aprendimos de nuestros errores, pero conocemos todos nuestros aciertos”.

A su turno, el diputado Alejandro Finocchiaro, quien quiere ser intendente de La Matanza, con duras críticas al Gobierno trazó un paralelo con aquellos compatriotas de 1816: “Para encarar el futuro hoy tenemos la misma incertidumbre que la que se vivía hace 206 años. Vemos resignación en nuestros vecinos. Los jóvenes no tienen como proyecto crecer profesionalmente, formar una familia se quieren ir del país. Con la única excepción de nuestro Gobierno, el populismo que encarna el kirchnerismo trabajó para hacernos más pobres, más ignorantes, con menor conciencia de nuestros derechos. En definitiva, más dependientes”.

Como dice un viejo conocedor de la política bonaerense, “en el PRO hay demasiados caciques y el único que puede ordenarlos a todos está midiendo lealtades para jugar el segundo tiempo”.