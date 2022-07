Un tuit generó polémica en la interna del PRO en la provincia de Buenos Aires

El senador provincial de Juntos, Joaquín De la Torre desnudó el desconocimiento de Diego Santilli, candidato a gobernador de Horacio Rodríguez Larreta, para la provincia de Buenos Aires. Como dirían en el barrio, “lo sacó a dar una vuelta”.

En su cuenta personal de Twitter el exintendente de San Miguel le pegó fuerte al "Colorado”, después de que este subiera un video sobre el tráfico de drogas en el conurbano. De la Torre, tuiteó: “Solo una persona con un profundo desconocimiento del conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con 'una soga y una cajita' por un zanjón. Seamos serios, los problemas de quienes vivimos y queremos a la provincia no se solucionan con estas payasadas”.

El ninguneo por parte del senador provincial de Juntos siguió en su hilo de Twitter contra el candidato de Larreta, explicándole que en territorio bonaerense los limites municipales no son importantes porque no cambia la jurisdicción. Hasta lo chicaneó con un: "¿Quedó claro o te hago un dibujito?”

Sólo una persona con un profundo desconocimiento del conurbano puede creer que los narcos necesitan pasar la droga con "una soga y una cajita" por un zanjón.

Seamos serios, los problemas de quienes vivimos y queremos a la provincia no se solucionan con estas payasadas. pic.twitter.com/LKNVW1lieC — Joaquín de la Torre (@delatorrej) June 29, 2022

El tuit corrió como reguero de pólvora, teniendo miles de "me gusta" y retuits. Entre los que dieron retuits, algunos juegan en la interna de Juntos y otros la ven desde la vereda de en frente, destacándose los reconocidos politólogos Andrés Malamud y Artemio López; el exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino; el diputado Libertario y candidato a presidente Javier Milei; varios intendentes del radicalismo del interior bonaerense; segundas y terceras líneas del PRO y del radicalismo, y las cuentas en las que se promocionan las acciones de Javier Iguacel (el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich).

De la Torre con su posteo generó una ola importante dentro del PRO, que pegó fuerte en la línea de flotación del larretismo. MDZ navegó en las olas revueltas del off que dejo con su tuit el exintendente de San Miguel.

Uno de los mas estrechos colaboradores del senador provincial afirmó que tiene autonomía propia, nadie lo manda y que con su postura marca sus diferencias, y agregó: “Fíjate que cuando fue parte del Gabinete de María Eugenia (Vidal) si algo no le gustaba se paraba de manos y no le importaba que fueran ministros nacionales o provinciales. El tipo marca sus diferencias y a estos muchachos eso no les gusta. En el PRO están acostumbrados a comprar todo y la política no es eso, se hace de otra manera, es rosca y cintura y estos no lo entienden”.

Por otro lado Diego, los límites de los municipios en PBA no son importantes porque no cambian la jurisdicción.

¿Quedó claro o te hago un dibujito ? — Joaquín de la Torre (@delatorrej) June 29, 2022

Además, el colaborador, poniéndole picante a la charla, habló sobre la cercanía de De La Torre con Mauricio Macri. Dijo: “Las palomas del pelado tienen una calentura bárbara y Joaquín lo sabe”. En tanto, sostuvo que De la Torre tiene una relación fluida con el expresidente y agregó: “Lo que le dio la foto del almuerzo fue visibilidad. Él sabe que Macri lo usó para molestar a las palomitas del PRO, Larreta, Santilli, Ritondo, Vidal, etc. Mauricio no lo manda a hacer cosas a Joaquín, se aprovechan recíprocamente, tienen una cercanía ideológica y los dos coinciden en que hay que ir más hacia la derecha para evitar que se vayan los votos a Milei. Eso es lo que creen Mauricio y Joaquín, y a la hora de jugar, si Mauricio se decide, va a estar de su lado y si no va a estar con Patricia”.

Uno de los compañeros de bloque que más relación tiene con el de San Miguel, sostuvo que el que crea que lo mandaron a escribir ese tuit no conoce a Joaquín y agregó que lo que manifestó es consecuente con su posición anti todo lo que venga de Capital. “Los porteños no entienden y no conocen la provincia y el 'Colo' no entiende de la provincia de Buenos Aires porque no la conoce".

Sobre cómo cayó en el bloque el ninguneo a Santilli, el legislador que representa a los halcones del PRO fue muy claro: “Ni se comentó. Y si a Santilli y al pelado no les gusta que hagan lo que quieran, en el bloque no tienen un solo legislador que les responda”.

Por su parte, una de las legisladoras, con una postura más dialoguista, afirmó que lo tendría que haber llamado antes de escracharlo de esa forma en las redes y remató: “Somos todos del mismo espacio, es terrible este hombre”.

Uno de los diputados que responde a Vidal se mostró molesto por toda la situación y dijo a MDZ: “El video que hizo Diego es una pelotudez atómica, es una estupidez. Ahora, me parece que no hay necesidad de Joaquín de salir así. Busca todo el tiempo tensionar y siempre hace lo mismo. Ya lo conocemos”.

Asimismo, descartó que este desplante ponga en riego a Juntos por el Cambio: “Lo que tuiteó habla más de él que de Diego. Si perjudica a alguien es a él mismo".

Otros legisladores provinciales de Juntos, reunidos en una mesa de café de un conocido bar del centro platense, acusaron a De la Torre de no ser orgánico y de buscar cualquier cosa para tener repercusión. Al ser consultados respondieron: “Quiere salir en los medios y hace cualquier cosa, como cuando critico el acuerdo para designar al presidente del Tribunal de Cuentas y ahora vuelve a hacer lo mismo pegándole un candidato por una acción que hizo en el territorio”.

Surfeando en las olas del off, un diputado bonaerense identificado con el ala moderada del PRO agregó: “Esas son malas señales internas, cuando lo que tenemos que hacer es mostrar la unidad. Uno puede tener diferencias, pero esas diferencias son con las ideas y no con un chicaneo barato como hizo Joaquín con ese tuit. Luego, sumó: "Ese no es el camino que nosotros necesitamos en nuestra dirigencia. El camino es otro, por supuesto que todos tenemos alguna diferencia, pero siempre priorizamos de alguna manera la unidad y no salir con firuletes para mostrarse”.

Por otra parte, un legislador referente del monzoismo, quizás por sus genes peronistas, se identifica más con De la Torre y dijo que esta más que claro que la decisión de Larreta de ser “tibio” ante el kirchnerismo lo llevó a perder todo el poder que tenía hace un año, cuando logró imponer como candidato en la provincia a Diego Santilli, su vicejefe de Gobierno, “que después de ganar la PASO y la general, lo único que le quedaba era el éxito y en vez de administrar el triunfo, el tipo se congeló cuando la gente quería una referencia ante el fracaso kirchnerista. Siguió los pasos de Larreta que, cuando Cristina salió a pegarle tomó la decisión de congelarse por seis meses como Walt Disney y ahora no lo pueden descongelar. Hoy Larreta está muy mal, parte de su descapitalización política es el fracaso Santilli”.

“Santilli tiene que ser consiente del collar de melones que es para Larreta. Y la frutilla del postre es la metida de pata con el video. Porque con quien está en esa actividad, es Jorge Lampa, un exbarrabrava de River. Es el tipo que le dice la burrada animal de que, en ese charco que cruzás caminando pasan kilos de cocaína; y Santilli que no conoce nada de la provincia lo compró. Cuando la droga los narcos la pasan por la autopista a la vista de todos Es una burrada pensar que tenés que meterte en el medio del barro para pasar la falopa de un distrito a otro en la provincia de Buenos Aires. A mi entender estuvo muy suave De la Torre”, sostuvo el legislador.

Asimismo, afirmó: “Eso demuestra que Santilli está mal, no mide. Le entran todas las balas y al paso que va no llega como candidato a la primavera. La estrategia de Larreta de imponerlo como gobernador fracasó. Está totalmente caída. Fíjate lo congelado que está que no firmó la solicitada que impulso Ritondo contra la reforma del Banco Provincia”.

Lo cierto es que el tuit de Joaquín De la Torre, desnudó una interna con pases de factura en el PRO bonaerense donde intendentes y legisladores le están dando la espalda a quien hace un año se perfilaba como “el candidato” a gobernador y que se fue desinflando como un globo de cumpleaños.