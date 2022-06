José Thomas justificó por qué no tiene sentido que los alumnos repitan

El titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, visitó los estudios de MDZ Radio. Durante la nota, celebró algunos logros de su gestión y también hizo autocrítica sobre otras cuestiones. En relación a si un chico debe o no repetir de grado, explicó en qué casos tiene sentido y en cuáles no.

Thomas arrancó diciendo que se siente "contento" de ser el titular de la DGE. "Me gusta el trabajo que uno puede hacer y estoy muy agradecido con el gobernador por la posibilidad. Al tener la responsabilidad de dirigir la provincia en la educación, con la importancia que esto tiene, uno no puede no estar contento. Aunque también es cierto que no nos tocaron momentos fáciles, ni globalmente ni coyunturalmente, sumado a que Argentina no está bien ni venía bien".

Entonces se le preguntó si él logró cambiar algo y su respuesta fue tajante: "Sí, hoy arriba de la mesa hay más información en educación que nunca antes. No sólo es un logro de mi equipo, también nos basamos mucho en los Aprender, que vienen de la gestión pasada. Tenemos información para debatir en serio, no con lo que nos parece. Tendremos los PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) adjudicados como jurisdicción, lo que quiere decir que estarán abiertos como en todo el país, y habrá un informe de los PISA internacional particularmente para Mendoza. También tenemos un relevamiento provincial que cuenta con un dispositivo específico con un software para hacerlo, que lo trajimos de Uruguay, tenemos un censo de fluidez lectora que es único en Argentina y nos permite saber exactamente cuántas palabras lee cada chico y tomar acciones para que mejoren y del año pasado a este todos los niveles mejoraron".

"Hay cosas que nos propusimos que las logramos y otras que son más lentas de lo que uno piensa", continuó el funcionario. "Estamos trabajando seriamente en que los chicos aprendan, porque la educación gira en torno a eso. Fluidez lectora viene mejorando, eso hará que la comprensión lectora y la matemática también mejoren. Además, estamos haciendo otros trabajos para que vayan avanzando. Nosotros creemos que la pandemia afectó los conocimientos en Lengua y Matemática, pero necesitamos que lleguen los Aprender de Nación para tener el número real comparativo a 2019"

El entrevistado también celebró que la deserción primaria en Mendoza es muy baja: "La primaria hoy no tiene un problema de retención, pero ahora hay que apuntar a aprender. Tienen que adquirir los aprendizajes necesarios para poder transitar bien el resto de la educación".

En cambio, aseguró que con la secundaria hay dos inconvenientes que son clave. Por un lado, "los chicos tienen que estar y se tienen que quedar en ella, eso lo estamos logrando. No sólo gracias a esta gestión sino también a la gestión pasada. Pero además, en 2006 hicimos obligatoria una secundaria elitista, que no era para todos en cuanto al nivel de contenido y de forma. Ese formato hay que cambiarlo por uno que permita que todos los chicos atraviesen la secundaria aprendiendo, que tengan habilidades para el trabajo, para el estudio y para la vida social".

Repitencia escolar, ¿sí o no?

Por todo esto es que Thomas entiende que "hay que reformular la secundaria, Mendoza y Argentina están dando pasos en esto, hemos tenido discusiones en el Consejo Federal, pero el problema es un poco más profundo". Dijo que no se avanza porque "faltan consensos y yo creo que la forma de buscarlos es poner los números arriba de la mesa".

"Una de las cosas que debemos hablar es de la gradualidad de la secundaria, si está bien que un chico repita o no y cuál es el formato para aprender sino es la repitencia". En su opinión, "la repitencia es una política educativa para lograr aprendizaje, si no logramos que el chico aprenda no tiene sentido. Hoy está bastante demostrado que un chico que repite no termina aprendiendo, por lo tanto es lógico pensar que puede haber otras políticas, como sucede en otros lugares del mundo".

"Pero también hay que debatir otros cambios, una secundaria con menos contención pero más capacidades, que te habilite a aprender toda la vida. Porque hoy los contenidos están en Google, no hace falta tenerlos en la secundaria, pero sí es necesario saber reflexionar sobre ellos, trabajar en equipo y tener adaptabilidad", concluyó José Thomas.