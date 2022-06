Guzmán celebró los avances con el FMI y se diferenció de Mauricio Macri

El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló sobre los avances en el acuerdo con el FMI, el sistema financiero y el futuro de la inflación. Asimismo, el mandatario del Frente de Todos destacó que "en el caso de nuestro Gobierno, las inversiones vienen a la economía real, a producir cosas; no a hacer especulación financiera como ocurrió en el Gobierno anterior".

El ministro de Economía Martín Guzmán.

Guzmán expresó que el procedimiento del acuerdo con el FMI que se está siguiendo es estándar y básico en el funcionamiento del fondo y que "se estima que el directorio estaría tratando este acuerdo el día 24 de junio" y que "apenas se apruebe este acuerdo llegarán los desembolsos". El mandatario también declaró que "ayer se aprobó la primera revisión que muestra que el programa económico que tuvimos que negociar con el FMI por la deuda que tomó el Gobierno anterior para poder refinanciarla se viene cumpliendo".

Luego, el ministro habló sobre el sistema financiero y sus variaciones: "El sistema financiero está robusto, está líquido, hay regulaciones que aseguran que el sistema financiero esté en esta situación de robustez". Guzmán aprovechó y disparó contra el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

El expresidente Mauricio Macri.

El mandatario también profundizó sobre la inflación y destacó que se trata de un tema colectivo: "La responsabilidad es colectiva; toda la dirigencia tiene responsabilidad. Estamos hablando de los importantes dirigentes empresariales que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. Trazamos un programa del gobierno para la recuperación económica y para atacar el problema de la inflación".

Por último, el ministro sentenció:" Nosotros gobernamos para que haya un progreso que le llegue a las mayorías, que le llegue a todo el mundo. Si no es compartido, no tiene sentido. Gobernar para unos pocos no nos parece bien".