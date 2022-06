Gasoducto Néstor Kirchner: la Justicia convoca a una segunda audiencia con expertos

El juez federal Daniel Rafecas dispuso hoy nuevas medidas con relación a la causa donde se investiga la licitación por el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta.

En ese sentido, convocó a una segunda audiencia oral con expertos para el próximo miércoles 15 de junio a las 10 horas. De la misma participarán cuatro expertos designados por las empresas TGS y TGN (Transportadora Gas del Norte y del Sur), uno por parte del ENARGAS y otro por parte de la Facultad de Ingeniera de la UBA.

En tanto, el martes 14, ya se ha dispuesto una audiencia oral con expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral) para que ilustren al Tribunal acerca de los requerimientos técnicos exigidos para la construcción del gasoducto en cuestión.

El magistrado busca con esto un mejor acercamiento técnico tanto respecto de las necesidades volúmenes de transporte de gas (en la audiencia oral del martes, con las empresas extractoras de gas) como de las exigencias técnicas para concretar dicho transporte mediante gasoducto (mediante la audiencia oral del miércoles).

La causa que se inició a principios de esta semana tras la denuncia del abogado Santiago Dupuy a la que se le sumaron las presentadas por Fundación Apolo y los diputados Waldo Wolff y Graciela Ocaña avanza rápidamente desde que tuvo requerimiento del fiscal Carlos Stornelli.

En tal sentido, este viernes deberá comparecer a testimonial el exministro Matias Kulfas a las 10 de la mañana, y el exfuncionario del área Antonio Pronsato, deberá concurrir el próximo lunes 13 al mediodía.

En otro orden cuando el fiscal requirió, aseguró que podría haber otro delito además del que se investiga y tiene que ver con la omisión de denuncia por parte del entonces ministro. Por lo tanto el juez Rafecas separó esa parte y la envió a sorteo para que otro magistrado investigue el presunto delito.

En tanto, la justicia ya tiene en su poder los documentos relacionados con la obra tras las órdenes de presentación a IEASA, el Enargas y Secretaria de Energía. Además se obtuvo copia digital de toda la documentación relacionada con la licitación.

Recordemos que este fin de semana tras explotar la noticia le pidieron la renuncia al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas por una información en off difundida desde su equipo de Prensa en el que se señalaba que los funcionarios cristinistas en ENARSA habían armado una "licitación a medida de Techint" para adquirir los materiales necesarios para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Eso motivó en un enojo de la vicepresidenta que se expresó por redes sociales diciendo: "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos" y el posterior “ uso de la lapicera” por parte del presidente Alberto Fernández luego de considerar "éticamente reprochable" la difusión de un informe en off sobre el proceso licitatorio, cuyo pedido celebraron varios referentes del Frente de Todos con grandes críticas al ex ministro.

En su carta de renuncia Kulfas reafirmó lo dicho y manifestó que no se trató de un off sino que fue un on lo que dijo en una entrevista.